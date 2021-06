Foto Challenge: La tensión latente entre Alejandro y Pablo

WhatsApp Image 2021-06-03 at 4.35.54 PM.jpeg

Alejandro disfrutó del reto a pesar de las limitaciones del espacio, además de poder de la hamburguesa al finalizar el reto. Menciona que ya tenía algo de experiencia realizando este tipo de fotografía para clientes, aunque no sea su fuerte. Durante el reto se presentó una situación donde Pablo se quedó mirando mientras Alejandro tomaba fotos, por lo que Chen menciona: “ni siquiera sabía que tenía un compañero al lado, simplemente fui hacer mi trabajo y sacar lo mejor posible”. También agregó que, en este punto del programa, no está para ver si alguien se molesta o no, ya que al final del día es una competencia.

Pablo piensa que hacer este estilo de fotos, es complicado porque tienen que hacer que al cliente le guste y que llame la atención a simple vista. En cuanto al “encuentro” con Alejandro, dice que cada uno buscó su espacio y que él dirigía mucho al chef, y que por eso se quedó quieto para que terminara antes y tuvieran más tiempo al final. También pidió algo de respeto por parte de su compañero, luego de que le presionara a fotografiar el producto y posteriormente quitárselo y añade: “cada uno maneja su personalidad a lo que uno es”. También recuerda que ayudó mucho a su compañero, pero siente que la ayuda no fue recíproca.

