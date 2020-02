Guardiola no apela al castigo europeo como motivación

AP - TALES AZZONI • 25 Feb 2020 - 04:34 PM

El técnico del Manchester City Pep Guardiola no apela al castigo europeo que cierne sobre el equipo para motivar a sus jugadores para conquistar la Liga de Campeones esta temporada.

De hecho, Guardiola no quiere que su plantel afronte el partido de ida de los octavos de final el miércoles contra el Real Madrid con la idea de que se juegan su última oportunidad de ganar el título europeo.

“Claro que no, van a tener más oportunidades”, dijo Guardiola el martes. “Es una gran oportunidad. Sabemos el desafío al que nos enfrentamos. Cuando vas a morir no hay más oportunidades, pero cuando estás vivo no sabes lo que va a suceder... No hay una motivación especial. El deseo de ganar tiene que estar ahí, es un partido más”.

La UEFA acaba de sancionar al Man City de las copas europeas luego que un panel de jueces determinó que quebrantó el reglamento financiero y no cooperó con los investigadores. Se prevé que el club radicará una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero si el castigo es ratificado, el City estará fuera de Europa hasta la temporada 2022-23.

El conjunto inglés busca conquistar su primer título de la Liga de Campeones.

Para el capitán del Madrid Sergio Ramos, el City estará más motivado.

“Cuando ves que puede ser la última Champions por varios años, quizás te da un extra más de motivación”, dijo Ramos. “Es un caso que nosotros afortunadamente no tenemos que vivir y espero que no pasemos por eso”.

“La Champions es una competición especial por todo lo que genera, por su magnitud mundial. Para los grandes futbolistas es el escenario para lucirse, para lo bueno y lo malo”, añadió.

A criterio del técnico del Madrid Zinedine Zidane, la sanción no debe añadir motivación o presión extra al City en su visita.

“Sabemos el rival contra el que vamos a jugar. Es un equipo muy bueno, que lo ha demostrado, que va a venir jugando”, dijo Zidane. “Tenemos que hacer un buen partido, dando lo máximo en el campo y pensando en lo que estamos haciendo bien últimamente.

Los resultados no han sido positivos para el Madrid, con un empate y una derrota que les costó ser desplazados por el Barcelona en la cima de la Liga española. Los dos gigantes se medirán en el clásico español el próximo domingo en Madrid.

“Es la semana de la verdad”, dijo Ramos. “Tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe sobre la mesa. No hay tiempo para lamentarse en este momento tan delicado de la temporada”.

El City viene de encadenar victorias en la Liga Premier.

Ramos dijo que toparse con Pep Guardiola, el exjugador y técnico del Barcelona, ahora timonel del City, no altera en nada el plan del Madrid.

“Tengo mucho respeto por Guardiola, es un grandísimo entrenador con muchísima experiencia y los números hablan por sí solos”, dijo Ramos. “Nos motiva la Champions independientemente de los jugadores o el entrenador del rival o el pasado que hayan tenido”.

Zidane reiteró que valora a Guardiola como el mejor técnico del mundo, pero destacó que el duelo del miércoles será un Madrid ante City, no Zidane contra Guardiola.

“Es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso”, manifestó Zidane. “Es un partido bonito, estamos contentos porque estos partidos los queremos jugar y ya está”.