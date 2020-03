AFP • 11 Mar 2020 - 09:09 AM

El AS Roma anunció este miércoles que no viajará a España para su partido de Europa League previsto el jueves en Sevilla, ya que las autoridades de este país no han autorizado el aterrizaje de su vuelo, cuando el coronavirus progresa en ambos países.

"El AS Roma no irá a España para el partido de Europa League frente al Sevilla, debido a que el avión procedente de Italia no ha sido autorizado a aterrizar en España", escribió el club de la capital italiana en Twitter.

Publicidad

"Más detalles serán dados por la UEFA", añadió la Roma. El partido, válido para el partido de ida de octavos de final de la Europa League, estaba programado el jueves a las 17h55 GMT.

El martes, España prohibió del 11 al 25 de marzo todos los "vuelos directos entre todo aeropuerto situado en Italia y todo aeropuerto situado en España".