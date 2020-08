AFP • 5 Ago 2020 - 01:35 PM

Varios casos de futbolistas infectados, partidos amistosos cancelados y cambios obligados en la preparación de ciertos clubes: a dos semanas y media del inicio de la Ligue 1 francesa 2020-2021, el nuevo coronavirus amenaza el normal desarrollo de la competición.

Francia fue la liga de mayor entidad entre las que decidieron no reanudar el curso 2019-2020, después del parón de marzo. Es ahora la primera de las grandes que planea comenzar la campaña 2020-2021, en el fin de semana del 22-23 de agosto.

Con cuatro nuevos positivos detectados el martes en Estrasburgo son ya nueve los jugadores infectados en el club alsaciano. El virus continúa así su progresión entre los clubes franceses de primera división.

"No sabemos bien hacia dónde vamos. Vemos casos que aparecen, desgraciadamente, por todas partes. Estamos preocupados, forzosamente. Nadie está a salvo. Pedimos a todos que mantengan los gestos de precaución, que se cuiden, pero está pasando en todos los clubes", declaró el martes Christophe Pelissier, el entrenador del Lorient.

El Estrasburgo, que ha tenido que cancelar tres amistosos, ha visto muy condicionada su pretemporada y su puesta a punto no está siendo la esperada.

Pero no es el único club seriamente afectado.

El Montpellier, que se midió al Estrasburgo el 28 de julio en un amistoso en Divonne-les-Bains, anunció un caso positivo, abriendo las dudas sobre si ese duelo pudo ser un foco de infección.

El Nantes ha detectado tres casos entre los jugadores, y ocho en total en su estructura, mientras que el Lille oficializó recientemente cuatro positivos en su plantel.

"Podemos ser muy puntillosos en el lugar de trabajo, pero no podemos atar a los chicos fuera de él. Tenemos que tener la mayor vigilancia, respetar los gestos barrera, evitar los lugares frecuentados, como los restaurantes", recordó el martes a su grupo el técnico del Montpellier, Michel Der Zakarian, que lamentó que el partido amistoso ante el Marsella, previsto para este miércoles, haya tenido que ser cancelado.

Este miércoles se conoció también que fue cancelado el amistoso que el Montpellier debía disputar el sábado ante el Clermont (2ª división).

"Repetimos todos los días a los jugadores que respeten los gestos de precaución, que tengan cuidado cuando están en casa, que no vayan donde se den aglomeraciones. El virus está entre nosotros y mientras no haya vacuna tendremos que vivir con él", se resignó en declaraciones a la AFP el entrenador del Lille, Christophe Galtier, contento de que su club decidiera cancelar una concentración de pretemporada prevista para esta semana en el sur de Portugal.

El inicio de la Ligue 1 2020-2021 está ya muy cerca y la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) se dispone a hacer ajustes en el protocolo que los clubes deberán seguir antes de los partidos.

"La LFP está muy atenta a la situación médica y sanitaria. En contacto con los médicos de los clubes profesionales, los servicios de la Liga trabajan en esta cuestión en estrecha concertación con la comisión médica de la FFF. El protocolo médico, establecido para la reanudación de los entrenamientos y los partidos amistosos, debe ajustarse esta semana para comunicar a los clubes las últimas decisiones para la reanudación de las competiciones", afirmó la instancia a la AFP este miércoles.

La multiplicación de casos podría hacer que hubiera dos velocidades entre los clubes afectados por el COVID-19 y los que no. ¿Y qué ocurrirá con los partidos de los clubes afectados?

El Lens, que tiene un jugador infectado, no se posiciona sobre este asunto: "No estamos todavía ante la problemática de partidos aplazados o no. Pero haremos lo que las instancias y las autoridades nos digan que hagamos. Lo que nos preocupa es cómo vamos a hacer para poder acoger a un máximo de personas en nuestros partidos como locales", explicó a la AFP su director general, Arnaud Pouille.

En su vecino Lille, que ha recuperado a los cuatro jugadores infectados, la posición parece más clara: "Habrá que adaptarse, pero sobre todo habrá que jugar", subraya Galtier. "Espero que los partidos no sean aplazados si un equipo tiene un caso de COVID en su plantel", deseó.