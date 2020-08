Edgardo Vidal • 12 Ago 2020 - 12:07 PM

El nuevo seleccionador nacional, Thomas Christiansen, manifestó que se siente capacitado para llevar a Panamá a un lugar más alto al ser presentado este miércoles en conferencia de prensa vía zoom con la participación de aproximadamente 60 periodistas.

Christiansen confirmó que el venezolano radicado en Panamá, Ángel Sánchez será parte de su cuerpo técnico, que ya tiene una lista de jugadores para convocar y que la burbuja de Penonomé será con 30 jugadores y por 45 días.

Sobre el aspecto técnico el nuevo DT dejó entrever que le gusta el planteamiento de 4-3-3 o el 4-2-3-1 y que hasta el momento ha logrado visualizar a unos 60 jugadores panameños que juegan en el extranjero y en Panamá.

“Para los que no saben viví de niño tres años en Panamá y desde que surgió la posibilidad de dirigir aquí me entusiasmó mucho y fue uno de los factores que me llevó a aceptar este gran reto”, comentó.

“Desde mañana estaremos comunicándonos con los jugadores para ir dando instrucciones de trabajos que hacer antes de comenzar la burbuja”, manifestó.

“Quiero que los jugadores cuando sean convocados sientan que es su última convocatoria que la vivan tanto como yo. He visto cierta relajación en lo que he observado hasta ahora del equipo.