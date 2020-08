¡Ojo al calendario de Panamá en la primera ronda de la Eliminatoria de Concacaf 👀!



🗓️ 8 de octubre: Panamá🇵🇦 vs Barbados🇧🇧

🗓️ 11 de octubre: Dominica🇩🇲vs Panamá🇵🇦

🗓️ 14 de noviembre: Anguila🇦🇮 vs Panamá🇵🇦

🗓️ 17 de noviembre: Panamá🇵🇦 vs República Dominicana🇩🇴#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Tad8vL7JGg