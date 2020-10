Preparados para nuestros dos primeros amistosos 🆚 Costa Rica. Exigencia, ambición y responsabilidad para competir al máximo 🇵🇦⚽ #TodosSomosPanamá



Ready for our first two friendly matches 🆚 Costa Rica. Demand, ambition and responsibility to compete at the highest level 🇵🇦⚽ pic.twitter.com/dnFyC8th8C