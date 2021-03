José 'Gasper' Murillo: “El objetivo es sacar los 6 puntos”

Palabras de José 'Gasper' Murillo 🇵🇦⚽🗣️:



"Ha llegado el momento más esperado para mí que era ser llamado a una eliminatoria mundialista"



"He triunfado, he caído, me he lesionado, ahora estoy acá y quiero hacer las cosas bien, con mucha humildad y disfrutar"#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/yzE7vwBdUk