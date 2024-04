Karol G y FC Barcelona: ¿Cuándo salen a la venta las camisetas?

Con toda la divulgación a través de las plataformas digitales, el FC Barcelona también reveló que la nueva camiseta será estrenada por el equipo femenino y luego por la plantilla masculina.

"El representativo corazón espinado de KAROL G se estrenará por primera vez en la camiseta del Barça en un partido de Liga F del equipo femenino, el correspondiente a este sábado 13 de abril contra el Villarreal. Una semana después, el domingo día 21, el primer equipo masculino jugará el Clásico en el Bernabéu con ese mismo emblema en el pecho", dice el comunicado del club.

Embed - FC Barcelona on Instagram: "The Barça x @karolg x @spotify flow is here "