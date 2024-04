Karol G: El lindo gesto que tuvo la Bichota con un fanático

Karol G tuvo dos presentaciones magistrales el pasado viernes 5 de abril y el sábado 6 de abril, donde pudo hacer un lleno total, agotando así las entradas de los dos shows en Colombia.

Karol G le da una tremenda sorpresa a un fanático

Durante su presentación, Carolina Giraldo se tomó el tiempo de leer las pancartas que llevaron sus fanáticos al concierto y una de ellas le llamó mucho la atención y la leyó en voz alta, dejando a todos conmovidos por lo que decía.

Caro me invitas a otro de tus shows, este es mi #5 y ya me quedé sin ahorros Caro me invitas a otro de tus shows, este es mi #5 y ya me quedé sin ahorros

Decía el cartel del fanático de Karol G, a lo que ella le pidió verle la cara para conocerlo y enseguida le preguntó a cuales había ido.

El fanático de intérprete de Tusa logró ir dos veces a los conciertos de Medellín, a Bogotá los días 5 y 6 de abril y al Movistar Arena con el Bichota Tour.

Esto llamó tanto la atención de la artista que le preguntó la edad que tenía, a lo que él le dijo que 18 años.

"Ya aplica como mayor de edad y puede viajar con un acompañante para el próximo show en Perú", expresó Karol G quien enseguida le pidió a su asistente que le anotará los datos del chico para que pueda ir de invitado al concierto junto a la persona que quiera.