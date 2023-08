Luis Rubiales no renunciará a la presidencia del REEF: Campeonas amenazan con renunciar

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , rechazó este viernes renunciar en una asamblea extraordinaria del ente federativo. "No voy a dimitir, no voy a dimitir" , repitió Rubiales, desafiando las múltiples peticiones de los últimos días.

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte" mencionó la española Jenni Hermoso.

El presidente de la RFEF pidió "perdón sin paliativos" por su comportamiento en el palco de autoridades en la final del Mundial que ganó España, y admitió haberse "equivocado" en su posterior beso a Jennifer Hermoso, pero lo calificó de "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"

El mandatario federativo sorprendió el domingo en la entrega de medallas del Mundial al sujetar la cabeza de la jugadora y darle un beso en la boca tras ganar España la final ante Inglaterra 1-0. Las imágenes dieron la vuelta al mundo junto a las de sus gestos en el palco agarrándose los genitales, a pocos metros de la reina Letizia.

Poco después de la difusión de ese beso, a su regreso a vestuarios, Jennifer Hermoso afirmó, refiriéndose a lo sucedido, a través de un directo de Instagram: "¡No me ha gustado, eh!".

"¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?", se preguntó Rubiales.

"Entiendo el revuelo tan grande que se ha formado, ya he perdido perdón por el gesto (en el palco de autoridades) que me parece muy desafortunado, y el asunto del beso que ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado", insistió Rubiales este viernes.

Pronunciamientos:

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso", reaccionó la dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, en las redes sociales, al igual que sus compañeras Cata Coll, Aitana Bonmatí y varias más.

Por su parte, el delantero del Betis Borja Iglesias decidió "no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

La aerolínea Iberia, patrocinadora de la RFEF, también pidió "medidas para preservar la dignidad" de las futbolistas.

