Qatar 2022: ¿Cuáles son las canciones oficiales del Mundial?

Qatar 2022 no será la excepción y a pocos días de iniciar, ya cuenta con su tema oficial y algunas canciones que fomentan distintos aspectos del certamen, además de mencionar el playlist que lanzó la FIFA, el cual llamo ''FIFA SOUND'' donde incluyen los temas oficiales y otros de artistas que hagan alusión a él.

En abril, la FIFA lanzó el primer sencillo, titulado ''Hayya Hayya'', de la banda sonora oficial. El tema optimista, con Trinidad Cardona, Davido y Aisha, tiene influencias de R&B y reggae. Cuatro meses después, la federación de fútbol lanzó una segunda canción, “Arhbo”, con el astro puertorriqueño Ozuna y el rapero congoleño francés Gims. “Arhbo” es una palabra del argot local que quiere decir “bienvenido” en Qatar y proviene de la palabra árabe “Marhaba”.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack