Los momentos memorables del deporte en 2019

AP - The Associated Press • 19 Dic 2019 - 11:53 AM

Remontadas electrizantes tanto en la Liga de Campeones como la Copa Libertadores. Otra faceta de Lionel Messi, tildando de corrupta a la CONMEBOL por arbitrajes que consideró malos. El primer colombiano en recorrer los Campos Elíseos con el maillot amarillo de campeón Tour de Francia.

Estos fueron los momentos más destacados del deporte en 2019, reseñados por redactores de The Associated Press:

La dinastía indomable de la NFL

-3 de febrero

Fue un Super Bowl de pocas emociones y puntos. Dio igual para los Patriots de Nueva Inglaterra, que se reinventaron una vez más en el momento preciso para alargar su supremacía en la NFL.

La mancuerna de Bill Belichick y Tom Brady se ciñó su sexto anillo de Super Bowl con un aporte mínimo, para variar, de su legendario quarterback, y gracias a una defensiva mordaz que mantuvo en jaque al segundo mejor ataque de la liga.

El quinto Masters de Tiger

_14 de abril

La galería rugió con el grito de “Ti-ger” tras una consagración en el Augusta Nacional que demoró una década. Una postal de perseverancia realmente impensable: ver a Tiger Woods campeón de un Masters por quinta vez y de un grande por 15ta.

Considere que el retorno de Tiger Woods a la cumbre del golf se dio tras pasar cuatro veces por el quirófano para operarse la espalda y luego de un escándalo sexual que manchó su imagen. Esperó una década entera para acabar una sequía de títulos en las grandes citas. Lo hizo abrazándose con Charlie, su hijo de 10 años.

El éxtasis de la remontada

_7 de mayo

La misión era imposible: revertir un 3-0 en contra ante el Barcelona de Lionel Messi en la vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones. Arropado por la fe de su afición y el canto del “You’ll Never Walk Alone” en Anfield, Liverpool fue por la hazaña y lo logró con un épico triunfo 4-0. Obra de picardía, el cuarto gol fue la daga, anotado por Divock Origi luego que Trent Alexander-Ronald pilló dormida a la defensa azulgrana con un córner ejecutado rápidamente. Liverpool venció a Tottenham, que también superó su semifinal remontando tres goles, para conquistar en Madrid su sexta Copa de Europa.

Los desenlaces agónicos también se trasladaron a la Copa Libertadores en Sudamérica. Flamengo parecía agonizante, al ir perdiendo 1-0 ante River Plate a los 89 minutos de la final en Lima. Pero los brasileños remontaron en cuatro minutos con un doblete de Gabriel Barbosa.

El nocaut más inconcebible

_1 de junio

Andy Ruiz Jr. apenas dispuso de seis semanas a fin de alistarse para la pelea de su vida. El regordete hijo de inmigrantes mexicanos frente a Anthony Joshua, un portento musculoso que salió de las islas británicas para pelear por primera vez en el Madison Square Garden.

Emulando el ejemplo de Buster Douglas, otro peso pesado con opciones remotas, Ruiz derribó cuatro veces a Joshua hasta noquearlo en el séptimo asalto. Su reinado, sin embargo, apenas duró seis meses tras perder por puntos en la revancha en Arabia Saudí, pelea en la que llegó excedido 15 libras sobre el peso de la primera confrontación y reconoció que no se preparó “como se debía” tras el delirio de su victoria.

Toronto reina en la NBA

-13 de junio

Por primera vez en su historia, el trofeo Larry O’Brien no reside en Estados Unidos y sólo se puede culpar a Kawhi Leonard, Kyle Lowry y a unos Raptors de Toronto que se negaron a ser intimidados por los Warriors de Golden State.

Leonard promedió 28,6 puntos y 8,8 rebotes para quedarse como el Jugador Más Valioso de la Final. Y con su victoria de 114-110 en Oakland, los Raptors se convirtieron en el primer equipo de Canadá en ganar un título de la NBA. También destronaron a Golden State, que sucumbió ante las lesiones de Kevin Durant y Klay Thompson en la serie ante Toronto.

Brasil, campeón continental

_7 de julio

Sin Neymar, Brasil conquistó su novena Copa América y primera desde 2007 tras vencer 3-1 a Perú en la final jugada en el estadio Maracaná. El equipo de Tite no tuvo el brillo de antaño, pero cumplió con el mandato de anfitrión gracias a las actuaciones estelares de Gabriel Jesús y Everton, revelación que se hizo lugar a partir de la lesión de Neymar en la previa del certamen. Párrafo aparte para el veterano lateral derecho Dani Alves, proclamado el mejor jugador de un torneo en el cual escaseó el fútbol de calidad y en el que el debut del videoarbitraje suscitó más cuestionamientos que soluciones.

Mariano Rivera, unánime en Cooperstown

_21 de julio

Babe Ruth, Ted Williams, Hank Aaron, Joe DiMaggio y otras gigantes leyendas del béisbol no pudieron. Lo logró un panameño nacido en un humilde pueblo de pescadores.

Mariano Rivera, excerrador de los Yanquis de Nueva York se convirtió este año en el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol con una votación unánime, algo que ni los mayores íconos del deporte habían conseguido hasta ahora. “No va a cambiar mi vida, pero es algo que sabes fuiste el primero. Eso es especial”, dijo.

Perú y su mayor suceso deportivo

-26 de julio

En una colorida ceremonia, Perú mostró con orgullo los rasgos de su cultura milenaria para inaugurar el mayor suceso deportivo que haya albergado en la historia. Los Juegos Panamericanos se desarrollaron con 6.680 representantes de 41 países, que compitieron en 39 deportes.

Para el recuerdo quedaron las preseas de oro conseguidas por la venezolana Yulimar Rojas en el salto triple, la colombiana Mariana Pajón en el BMX, la mexicana Paola Longoria en el ráquetbol y las hermanas boricuas Melanie y Adriana Díaz en el tenis de mesa. Argentina brilló en los deportes por equipos masculinos.

De Zipaquirá a los Campos Elíseos

_28 de julio

Con 22 años, Egan Bernal tiene una cara de chiquillo inocente que esconde un desparpajo y espíritu combativo. Esas virtudes fueron más que su precoz edad para que el colombiano se coronara campeón del Tour de Francia, el más entretenido en décadas, erigiéndose como el primer latinoamericano en reinar en la máxima prueba del ciclismo y el campeón más joven tras la Segunda Guerra Mundial.

Messi, el oro y el barro

_2 de diciembre

El saldo de títulos de Lionel Messi se limitó a la Liga española, que supo a poco. Pero el astro argentino volvió a ser el mejor jugador del mundo en 2019, lo cual fue reconocido con un inédito sexto Balón de Oro y el primer premio The Best de FIFA que recibió en su carrera. Este año Messi también mostró una faceta desconocida como capitán de Argentina al cuestionar a la CONMEBOL, al punto de tildarla de corrupta, por entender que su país fue perjudicado por los arbitrajes en la Copa América que organizó Brasil a mitad de año.

Su reacción fue bienvenida por la mayoría de los hinchas albicelestes, pero le costó una suspensión de tres meses para jugar con la selección que se cumplió en noviembre.