Cihan hace lo imposible para recuperar a su hijo

Cihan pregunta por su hijo, sabe que Fusun o Miran serán los responsables si no da con Azat. Cihan se reúne con Fusun y le dice que comete un error al enviar a unos hombres por su hijo. Fusun le responde que su hijo es su problema, porque no tiene más hijos que perder; además le recuerda que Miran fue el culpable de que Azat se fuera.

Dilsah reúne a Miran y Azra para hacer algo para disculparse con Reyyan y les pide ayuda a los dos.

Zehra está molesta con Reyyan porque actúa como si nada estuviera pasando, su madre le pide que vayan a ver la opinión de otro médico, no se quedará sentada viendo como muere. Reyyan le pide que le prometa que si el médico no tiene una solución, que deje todo como está.

Hazar no quiere hablarle a Reyyan por haber abrazado y perdonado a Azize, igual opina que Miran protege a su abuela. Miran cree que no deber ser tan duro con Reyyan, el odio no los llevará a nada.

Handan recibe una carta de su hijo Azar,

Yaren le confiesa a Azra que no se siente cómoda con el doctor que está viendo, pero llega Fusun y obliga a Yaren a que se retire, Azra le dice que causó problemas en la boda de Reyyan y Miran. Fusun le dice que fue plan de Cihan y que debería quedarse con ella, porque es más seguro.

Azra es llamada del hospital, y el doctor le comunica que la enfermedad inició desde el momento que fue envenenada y del aborto. Reyyan luego de confiesa a Azra, que perdió unos gemelos, todo se dio por envenenamiento. Reyyan no quiere decirle el culpable, Azra acierta diciendo que fue Fusun.

Miran escucha cuando Zehra le dice a Reyyan, que el doctor les dijo que era peor de lo que pensaban, Miran cuestiona sobre esa frase y Zehra le miente diciéndole que es un problema de ella.

Dilsah le menciona a Reyyan que Miran y Azra están a solas, intenta ponen celosa a Reyyan,

Miran le aconseja a Azra que se aleje de Fusun, pero Azra piensa que debe quitarse del medio y no ser un objetivo de Cihan.