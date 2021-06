Miran y Reyyan encuentran esperanza

Azra le comenta a Miran que debe decidirse entre Reyyan o el bebé. Le dice a Reyyan que no pueden viajar a Berlín, que tienen todo listo, pero no hay mucho tiempo y subir a un avión es peligroso. Además, le recuerda que los salvaría, que irían a casa los tres juntos, pero no desea renunciar a su hijo. Si aborta a Umut, no podrán tener un hijo biológico y Miran le responde que pueden adoptar después.