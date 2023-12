Canciones de Navidad: letra y música para ambientar las fiestas

La comida, los regalos y la música son tres cosas que no pueden faltar en una fiesta navideña. Por eso, aquí te decimos algunas canciones de navidad infaltables para poner en ambiente a tus invitados.

Cuando mi abuela vivía, se tenía una tradición, la fiesta de navidad era obligatorio reunirse todos los hijos y nietos en su casa, pero yo vivía con mi abuela así que desde las 7 p.m. veía como iban llegando mis primos y tios, incluso hasta amigos de la familia. Momentos que siempre llevaré en mi corazón porque podía no haber gran lujo pero la unión de todos era indescriptible.

Eso sí, nadie se quedaba sentado, mis tios, mi abuela y mi madre se ponían a bailar y a pedirme canción tras otra canción, como yo era "la Dj" (obligada por mi abuela) y, mi mamá tenía uno de los primeros Smart Tv que vinieron a Panamá, así que los tios no dudaban en pedirme los clásicos en YouTube y es por eso que me aprendí algunos. (Ojalá hubiera tenido mejor memoria, porque hay algunos que me gustaría escuchar hoy para poder añorar aún más esos tiempos).

Canciones de Navidad que no pueden faltar

El Gran Combo de Puerto Rico

Con El Gran Combo de Puerto Rico iniciaba la fiesta, curiosamente, en Tu Mañana revelaron por qué las navidades en Panamá se acostumbra a escuchar música puertorriqueña.

El GRAN COMBO DE PUERTO RICO. "ASALTO NAVIDEÑO"

Asalto Navideño es un clásico que no puede faltar en tu playlist navideño, aquí somos latinos y Mariah Carey se queda en Instagram y TikTok.

No hay Cama pa tanta gente

Este clásico de clásico cae perfecto para hacer bailar hasta los que bailan en un mosaico solamente.

El Gran Combo - No hay cama pa' tanta gente

Un Verano en Nueva York

Para escuchar mientras los viejos hablan de política y se ríen de las cosas que les ocurre mientras los primos corren y juegan a las escondidas. ¿Te recuerda algo?

El Gran Combo - Un Verano en Nueva York

El Caballo Pelotero

Si yo corriera...estaría en el hipódromo. ayyy que ricura de canción, otro clásico para bailarlo en familia.

El Caballo Pelotero

Timbalero

Otro clásico del Gran Combo que no puede faltar con Charlie Aponte.

Timbalero

Wilfrido Varga - El africano

Quien no sabia bailar un merengue como El africano nos quedabamos viendo a los tios más habilidosos. Sin duda debes ponerlo en tu playlist.

WILFRIDO VARGAS - EL AFRICANO

Podría poner más pero con la tecnología tan avanzada, las aplicaciones de Streaming como YouTube o Spotify te dan más recomendaciones similares a las primeras que colocas y es más fácil para ti. ¡Feliz navidad y disfruta con tu familia!