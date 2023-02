Picky Eater: ¿Qué hago si mi hijo(a) es selectivo al comer?

Les cuento, mi hija tiene recién cumplidos dos años y al inicio de esta aventura que se llama maternidad, me sentía tan frustrada al ver a mi bebé rechazando todo lo que le preparaba para comer, incluso un pediatra que no es el oficial de mi bebé, me dijo que cómo era posible que recién cumplidos el primer año esa niña todavía tomaba pecho y que eso ya no la alimentaba. (De esto, hablaremos después)

Bueno, me dejé llevar por las críticas, me sentía mal conmigo misma porque juraba que yo era una mala madre, hasta que escuché el término Picky Eater, niños selectivos al comer, y enseguida pude comprender que mi hija no tenía nada malo ni yo tampoco como madre.

Empecé a aplicar algunos métodos para que mi bebé descubriera su amor por la comida, te los comparto:

Todos comemos a la misma vez

Antes, la colocábamos en su silla para comer y le poníamos el plato enfrente y la acompañábamos animándola a comer, pero ninguno de los dos, o sea ni el papá ni yo, comíamos delante de ella. Me di cuenta que mi hija disfrutaba el vernos comer y así empezó a imitarnos y a pedirnos de nuestro plato.

No siempre van a querer comer sentados

Mi hija le parecía un martirio sentarse en la silla de bebé ya que nunca le ha gustado que la amarren, así que empecé a darle su comida sentada en mis piernas y, después le compre una tabla con patitas que le coloco en el suelo y es como su propia mesa y ahí come espectacular junto a mi.

Algunos niños le gusta comer sin ayuda

Siempre vi que a los niños les daban la comida y ellos se dejaban, la mía no, desde los 6 meses que empezó la alimentación complementaria quería siempre comer sola pero era muy poco lo que se llevaba a la boca, y eso causaba críticas de algunos familiares porque aducían que por eso no comía como debía porque yo la dejaba ser libre a la hora de comer. A la final, ganó mi hija y gané yo, porque mi hija come perfectamente sola y es feliz así.

Todos comemos lo mismo

Ese era otro error que cometía con ella, le preparaba su comida a parte totalmente distinta a lo que nosotros íbamos a comer. Empecé a darle lo mismo que nosotros pero de una manera que no se le dificultara comerlo, santo remedio, menos esfuerzo para mamá y papá y una bebé feliz.

Algunos niños no les gusta comer con la mano

Para ciertas comidas como spaguetti, mi hija prefería comerlo con tenedor y si ese tenedor no estaba no comía; lo cómico del asunto es que ella tenía menos de un año y por lo general los bebés a esa edad se comen los spaguetti con la mano, bueno, la niña me salió fina, sino era con tenedor no había trato, pero a todo esto, no podía aún sostener bien el tenedor, así que yo tenía que armarme de paciencia para que me dejara ayudarla.

Como se darán cuenta, no era la comida, era el ambiente o la forma en la que le ofrecía comer, ahora aunque vea a niños comer perfectamente en sus sillas de bebé eso no me mortifica ni mucho menos las críticas, porque sé que cada niño es diferente y que también existen los Picky Eater.