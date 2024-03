IFF Panamá 2024: ¿Cuándo es y dónde será?

Esta edición trae una poderosa selección de más de 25 películas, invitados nacionales e internacionales, cine al aire libre y, un robusto programa dirigido a industria para fomentar el desarrollo del séptimo arte a nivel local y regional.

A partir del 12 de marzo se podrá conocer la programación completa del Festival Internacional de Cine de Panamá.

#CINEESVIDA La joven cineasta marroquí Asmae El Moudir quiere saber por qué solo tiene una fotografía de su infancia, y por qué la niña en la imagen ni siquiera es ella. Decide explorar el pasado y sus misterios creando una réplica hecha a mano del barrio de Casablanca donde creció. Allí, comienza a interrogar las historias que su madre, padre y abuela cuentan sobre su hogar y su país. Lentamente, comienza a desentrañar las capas de engaño y olvido intencional que han dado forma a su vida. La verdad es difícil de enfrentar, pero en este documental a veces surrealista, El Moudir comienza a sacar a la superficie lo que es real. Disfrútala en #IFFPanama Gala de Apertura, Cinépolis Multiplaza The Mother of All Lies Marruecos, 97 min. 5 de abril, 7:00 p.m. Boletos YA a la venta en Panatickets.com