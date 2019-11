John Bolton, exasesor de seguridad de Trump, publicará libro

AP • 10 Nov 2019 - 12:10 PM

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, firmó un acuerdo para publicar un libro, tuvo conocimiento The Associated Press.

Bolton, defensor de la acción militar, dejó su cargo en septiembre debido a numerosos desacuerdos en política exterior con el presidente Donald Trump. Hace unas semanas llegó a un acuerdo con la editorial Simon & Schuster, según tres personas al tanto de las negociaciones. Las fuentes no estaban autorizadas a informar del acuerdo públicamente y hablaron bajo la condición del anonimato.

Dos de las personas dijeron que el acuerdo está valuado en unos 2 millones de dólares. Bolton fue representado por la agencia literaria Javelin, cuyos clientes incluyen al exdirector del FBI James Comey y un funcionario anónimo de la administración Trump cuyo libro, "A Warning" (“Una Advertencia”), sale el 19 de noviembre.

Los informantes no sabían el título del libro de Bolton ni la fecha de lanzamiento. Simon & Schuster declinó hacer comentarios el sábado y Javelin no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios.

El libro de Bolton de 2007, "Surrender is Not an Option: Defending America at the United Nations and Abroad” (“Rendirse no es una opción: Defender a Estados Unidos en Naciones Unidas y en el Extranjero”), fue publicado por Threshold Editions, la editora de perfil conservador de Simon & Schuster.

El nombre de Bolton ha aparecido a menudo durante la investigación de juicio político que la Cámara de Representantes sigue a Trump, la cual está enfocada en la supuesta presión que el mandatario hizo sobre Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden, su posible rival político para las elecciones de 2020.

Una carta del abogado de Bolton al abogado de la Cámara alega que Bolton fue "parte de muchas reuniones y conversaciones relevantes" relacionadas con la investigación de juicio político de Trump que aún no son públicas.

El abogado, Charles Cooper, sugiere que Bolton comparecerá ante el Congreso solo si un juez se lo ordena.

Nombrado en abril de 2018, Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump y es conocido por abogar por la acción militar en el extranjero.