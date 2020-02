Las cifras más recientes sobre el coronavirus en el mundo

AP - THE ASSOCIATED PRESS • 25 Feb 2020 - 11:30 AM

Un brote vírico iniciado en China ha infectado a más de 80.000 personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud bautizó la enfermedad como COVID-19, que hace referencia a su aparición el año pasado y al coronavirus que la provoca.

A continuación, las últimas cifras reportadas por las autoridades de salud de los distintos países, reunidas el martes en Beijing:

_China continental: 2.663 muertes en 77.658 casos, la mayoría en la provincia central de Hubei

_Hong Kong: 81 casos, 2 muertos

_Macao: 10 casos

_Corea del Sur: 977 casos, 11 muertos

_Japón: 860 casos, incluidos 691 en un crucero en Yokohama; 4 muertos

_Italia: 283 casos, 7 muertos

_Irán: 95 casos, 15 muertos

_Singapur: 91 casos

_Tailandia: 37 casos

_Estados Unidos: 35 casos. Un ciudadano estadounidense murió en China

_Taiwán: 31 casos, 1 muerto

_Australia: 23

_Malasia: 22

_Bahréin: 17

_Vietnam: 16

_Alemania: 16

_Emiratos Árabes Unidos: 13

_Gran Bretaña: 13

_Francia: 12 casos, 1 muerto

_Canadá: 11

_Kuwait: 8

_Irak: 5

_Filipinas: 3 casos, 1 muerto

_India: 3

_España: 3

_Rusia: 2

_Israel: 2

_Omán: 2

_Líbano: 1

_Bélgica: 1

_Nepal: 1

_Sri Lanka: 1

_Suecia: 1

_Camboya: 1

_Finlandia: 1

_Egipto: 1

_Afganistán: 1

_Croacia: 1