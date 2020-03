EFE • 25 Mar 2020 - 02:32 PM

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que el número de casos de coronavirus supera ya los 30.000 y consideró insuficiente el paquete de estímulo fiscal de 2 billones de dólares que va hacia el Congreso de EE.UU. porque la asignación que le correspondería al estado, epicentro de la pandemia en el país, es "una gota" frente al "agujero" económico que se estima causará en sus cuentas.

En su actualización diaria retransmitida por internet, Cuomo informó que hay 30.811 positivos de COVID-19 en el estado, de los cuales 3.805 (el 12 %) están hospitalizados y de ellos 888 (un 3 %) en cuidados intensivos (UCI), "predominantemente personas mayores, con problemas de salud previos o inmunodeprimidas". Han fallecido hasta el momento 285 personas.

El gobernador destacó que el estado está "cazando positivos" para reducir la propagación del patógeno y que el control de la densidad de población, a través de medidas como el distanciamiento social y el cierre de los negocios, está contribuyendo a ralentizar el ritmo de las hospitalizaciones, cuyo número ha pasado de duplicarse cada dos días a casi cinco.

Cuomo aseguró que Nueva York "devolverá el favor" y "pagará con dividendos" los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la pandemia, pero criticó como insuficiente el paquete de estímulos fiscales que se dirige al Congreso tras ser aprobado anoche por el Senado, y que prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública desatada por el COVID-19.

Al estado de Nueva York le corresponden 3.800 millones de dólares y a la ciudad de Nueva York 1.300 millones de los 2 billones estimados del plan, según indicó, lo que a su juicio es "terrible".

"Es una gota en un cubo", afirmó Cuomo, que advirtió que el estado tendrá un "agujero tan grande como 15.000 millones" en costes y sostuvo que la asignación se queda corta para "taparlo".

Declaró que no es "sostenible mantener la economía cerrada" pero advirtió que "no se van a hacer cribas" entre la población, por lo que apostó por una estrategia "no binaria" de vuelta a la normalidad en la que "empiecen a mover la máquina" los segmentos con menos riesgo, como los jóvenes y la gente recuperada. "No hay que cerrar toda la economía y luego abrirla entera", opinó.

Asimismo, respecto a la recomendación de la Casa Blanca de que las personas que hayan estado en la ciudad de Nueva York se aislen en cuarentena, Cuomo cedió la palabra a las autoridades sanitarias y apostó por seguir las órdenes de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades.