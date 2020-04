Italia solicita ayuda financiera a la UE

AP - THE ASSOCIATED PRESS • 27 Abr 2020 - 09:00 AM

El número de casos confirmados a nivel mundial hasta el lunes era de casi 3,0 millones, con al menos 207.000 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Italia es el primer país de la Unión Europea en solicitar ayuda financiera de un fondo de 800 millones de euros establecido por el bloque de 27 países para enfrentar la crisis del coronavirus.

Italia ha sido el país de la UE más afectado por el virus, hasta el lunes con unas 26.000 muertes.

Negocios como salones de belleza, salas de tatuajes, veterinarias y tiendas de jardinería reabrían en lunes en Suiza.

El gobierno está permitiendo la reactivación paulatina de la economía pero con algunas condiciones de distanciamiento social debido al coronavirus. Entre otras medidas, los clientes deberán formarse afuera de los locales y los negocios deberán limpian regularmente sus equipos y superficies.

Los proveedores de servicios deberán usar máscaras y pantallas faciales de plástico transparente, y lavarse o desinfectarse las manos antes y después de cada cliente.

Las escuelas y una gama más amplia de empresas reanudarán operaciones el 11 de mayo, seguida de una reapertura más amplia el 8 de junio.

Una madre, su hija de 7 años y una amiga de la niña, fueron multadas por ingresar a un parque en Copenhague cerrado por la policía debido al coronavirus.

Majka Munk Michaelsen llevó el domingo a las niñas a Islands Brygge, una popular zona de Copenhague con parques infantiles, cafeterías, jardines y bancas. La mujer dijo a la prensa que estaba sorprendida por haber sido multada por allanamiento, con 2.500 coronas (362 dólares)

Las autoridades en España exhortaron a los padres a ser responsables y cumplir con las reglas de distanciamiento social un día después de que muchas familias atestaron los malecones en el primer día que pudieron salir los niños tras seis semanas de confinamiento.

Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias de España, dijo el lunes que en general el domingo se cumplieron las normas de mantener una distancia de 2 metros (6,5 pies) con otras familias y para salir al aire libre solo una vez al día, durante una hora, y con máximo tres niños a la vez.

Pero dijo también que algunas imágenes de multitudes eran preocupantes. “Las medidas de desconfinamiento no significa que podamos hacer lo que queramos”, agregó que “todavía hay que hacer un esfuerzo para cumplir las medidas”.

En la mayoría de la gente, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Sin embargo, en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves, incluyendo neumonía, o la muerte.