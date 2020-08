Exfuncionaria de Trump anuncia libro sobre el futuro de EEUU

AP • 5 Ago 2020 - 07:59 AM

Fiona Hill, una testigo crucial en el juicio político al presidente Donald Trump, dará a conocer sus posiciones sobre el futuro de un país polarizado. La declaración de Hill en el Congreso el año pasado reforzó la denuncia principal de la investigación: que Trump presionó a Ucrania, una joven democracia europea sometida a la agresión rusa, en beneficio político propio.

La editorial Houghton Mifflin Harcourt Books & Media anunció el miércoles que ha adquirido los derechos de un libro de Hill, excolaboradora del presidente y directora sénior para asuntos de Europa y Rusia del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.

El editor Alex Littlefield adquirió los derechos para América del Norte a Andrew Nurnberg Associates, con sede en Londres. El libro se titula “There Is Nothing for You Here: Opportunity in an Age of Decline” (No tenemos nada que ofrecerte: la oportunidad en una era de decadencia) y la aparición está prevista para el otoño boreal de 2021.

“El libro se basará en los profundos conocimientos de la doctora Hill sobre Estados Unidos y Europa, así como su experiencia en los dos continentes, para explicar cómo nuestra época polarizada actual es producto de largas tendencias históricas —desde los excesos imperiales hasta la decadencia postindustrial— que afectan desde tiempo atrás a Rusia y al Reino Unido y que ahora empiezan a afectar a Estados Unidos”, dijo la editorial en un comunicado.

“Hill describirá los orígenes y crecimiento de la profunda desigualdad de oportunidades en diversas zonas geográficas y demostrará cómo han alimentado el auge del populismo en el país y el mundo”.

Hill, hija de un minero del carbón nacida en Gran Bretaña, adquirió la ciudadanía estadounidense en 2002 y ha sido funcionaria de gobiernos demócratas y republicanos. Dice que se incorporó a la Casa Blanca de Trump porque compartía la convicción del presidente republicano sobre la necesidad de mejorar las relaciones con Rusia. Sin embargo, sostenía con firmeza que Rusia se aprestaba a intervenir nuevamente en las elecciones estadounidenses de 2020 y declaró que “se nos acaba el tiempo para detenerlos”.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, sometió a Trump a juicio político bajo cargos de que abusó del poder de su cargo al solicitar a un gobierno extranjero a que investigara a un rival político de cara a las elecciones de 2020 y obstruyó la investigación legislativa. El Senado, de mayoría republicana, absolvió al mandatario.