EFE • 22 Oct 2020 - 03:52 PM

El senador colombiano Roy Barreras denunció este jueves en un debate de control político que 36 niños han muerto o desaparecido por acciones de la fuerza pública, por lo que pidió la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Barreras, que denunció en noviembre del año pasado, cuando el ministro era Guillermo Botero, que ocho niños murieron en una operación militar en el departamento del Caquetá, aseguró que la cifra es mayor en el país.

Publicidad

"Yo tengo que contarles hoy que no han sido ocho, que hay más muertos, que son 36 niños y niñas en registros oficiales (...) Estoy hablando solamente de niños y niñas desde los 12 años hasta los 18, muertos por balas de la fuerza pública, muertos por agentes de la fuerza pública", dijo Barreras al abrir un debate de control político al ministro.

El senador, que recientemente anunció su renuncia al Partido de la U, hizo señalamientos de todo tipo contra el jefe de la cartera de Defensa a quien tachó varias veces de "mentiroso" y lo acusó de utilizar el cargo para promover su candidatura presidencial en las elecciones de 2022.

Publicidad

Para sustentar sus denuncias dijo que a partir de hoy y durante 14 días, divulgará un video diario, empezando por uno sobre los menores de edad muertos en operaciones militares o policiales.

"Hoy (...) difundiré el primer video con la primera denuncia que hice hoy del hecho trágico de que durante este Gobierno, y bajo el mando del ministro candidato Carlos Holmes Trujillo, ha habido otros niños muertos de los que el país no fue informado de cómo murieron, de quién los mató, en qué circunstancias, y qué justificó el sacrificio de esos niños y niñas colombianos", manifestó.

Barreras afirmó además que aún hay menores víctimas del bombardeo en Caquetá que están desaparecidos y amenazados: "Hoy una niña está desaparecida ¿Qué es lo que ocultan después del bombardeo? ¿Todavía tienen cosas que ocultar?", se preguntó.

VIOLACIONES DE NIÑAS

Igualmente acusó al ministro de no informar al país de la "larga, larguísima lista de niñas violadas" por militares, casos que empezaron a salir a la luz en junio pasado.

"No son una ni dos, colombianos y colombianas, son 54 las niñas violadas y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos. Eso no lo cuenta, eso lo oculta".

Barreras recordó que el país "se estremeció" con el caso de una niña indígena del pueblo embera-chamí quien fue abusada en junio pasado por siete soldados del Batallón San Mateo en hechos ocurridos en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro).

SE TRIPLICAN LAS MASACRES

El senador también cuestionó duramente a Trujillo al asegurar que en lo que va de este año han ocurrido 68 masacres lo que se traduce en "una total pérdida de control" del territorio.

"En 2019 hubo 20 masacres y en este 2020 van 68 masacres. Bajo su mando se triplicaron las masacres, peor que con el ministro Botero. Eso significa la pérdida total del territorio y la ausencia total de seguridad", apostilló.

Luego de este debate de control político Trujillo deberá afrontar hoy mismo en el Senado otro, de moción de censura, impulsado por el senador opositor Jorge Robledo quien asegura que el ministro no dijo la verdad sobre la presencia en el país de miembros de una unidad militar estadounidense de lucha contra el narcotráfico, y de manejo equivocado del orden público.