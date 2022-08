Apagones llegan a La Habana en tórrido verano cubano

Associated Press

La situación de la energía eléctrica y la escasez del combustible es crítica siempre en el verano cubano, cuando el consumo se dispara. Associated Press

“Tengo techo de zinc, no tengo ventanas a los lados”, dijo a The Associated Press Miriam Cortés, de 63 años de edad, mirando con alarma su pequeño ventilador blanco marca Imput con las aspas quietas y observando cómo el vapor se iba elevando en la sala de su casa.

La mujer es vecina del reparto Unión en el municipio de Regla, adonde la energía se retiró sobre las 10:00 de la mañana del lunes y se esperaba que recién volviese en algún momento de la tarde.

“El periodo especial (la crisis de los años 90) fue mejor de lo que tenemos ahora”, protestó Cortés, rememorando la dura crisis que pasaron los cubanos tras la disolución de su aliada política la Unión Soviética y el fin de los subsidios que recibían de ella.

Ahora, la falta de luz, los altos precios, la dolarización y largas colas para conseguir alimentos y medicinas tienen crispado el ánimo de la población y fueron consideradas como parte de las causas directas de las protestas antigubernamentales en julio del 2021, las mayores en más dos décadas.

El Producto Interno Bruto de la isla cayó en un 11% en 2020 y apenas creció un 1,3% en 2021 en medio de la paralización económica derivada de la pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos.

El fin de semana y tras una reunión de las máximas autoridades de La Habana, el gobernador Reinaldo García Zapata informó sobre la decisión de retirar el servicio eléctrico en el horario diurno (de 10 de la mañana a dos de la tarde) cada tres días a los municipios capitalinos.

La Unión Eléctrica dio a conocer en redes sociales la programación de estos cortes por zonas.

El gobernador García estimó que los cortes planificados representarán un ahorro de unos 100 megavatios diarios y el combustible necesario para su generación, lo que repercutirá —afirma— en que haya menos apagones en el resto de las provincia, donde se registran durante meses, según informó el periódico oficial Tribuna de La Habana.

La situación de la energía eléctrica y la escasez del combustible es crítica siempre en el verano cubano, cuando el consumo se dispara, pero se volvió más compleja aún en esta temporada debido a la carencia de petróleo y los costos del mismo a nivel internacional del mismo, según las autoridades.

“Hay otros lugares que están peor que nosotros, nosotros empezamos hoy (lunes), que nos quiten de día bueno, podemos arreglarnos, pero no de noche”, señaló a la AP otra vecina, llamada Fe María Llouvet, de 55 años.

Cuba cuenta con 13 centrales productoras de energía, de las cuales ocho son las tradicionales y enormes termoeléctricas a las que se agregaron cinco modernas plantas flotantes alquiladas a Turquía desde 2019 con el objetivo, según autoridades, de que no se agrave aún más la situación.

La mitad de la generación eléctrica corresponde a estas grandes termoeléctricas en tierra, que se surten con combustible nacional muy cargado de azufre, por lo que se producen roturas constantes, según autoridades. Pero dado que ellas no cubren la demanda se suman equipos distribuidos por todo el país alimentados con combustóleo importado y sólo el 6% se consigue mediante fuentes renovables, refieren.

En tanto, muchos bloques productores de las centrales eléctricas están afectados por desperfectos técnicos debido a la falta de inversión en los mismos y el largo tiempo que llevan en explotación, dicen funcionarios del sector eléctrico.

En un parte que se volvió diario entregado por la Unión Eléctrica se informó que para el lunes se contaba con una disponibilidad de 2.608 megavatios y una demanda máxima de 3.000 megavatios, “por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, pronostica una afectación de 462 megavatios al pico”.

FUENTE: Associated Press