Argentina: Javier Milei y las frases polémicas del candidato a la presidencia

Dio el salto a la política hace apenas dos años, cuando fue elegido diputado. Y ahora actúa como si fuese presidente electo: "Estoy trabajando como si me tocara asumir mañana, tenemos todo armado por si nos llaman mañana", aseguró.

Para combatir una inflación superior al 100% anual, Milei propone detener la emisión monetaria y dolarizar.

"Es recontra (súper) fácil dolarizar Argentina. Esto terminaría con la estafa que es el peso, que se derrite como barras de hielo en el Sahara", dijo.

Para completar su plan, propone eliminar el Banco Central. "El Banco Central el año pasado, con el impuesto inflacionario, robó 6 puntos del PBI, y este año nos va a robar 6 puntos más. Entonces, es una estafa y sucede porque la inflación es un impuesto no legislado", sostuvo.

Y está seguro de que no espanta a los inversores: "¿Alguien es más pro mercado que yo?", preguntó.

Menciona que las relaciones con Estados Unidos e Israel serían privilegiadas en un hipotético gobierno suyo. En cambio, rompería con China porque en ese país "la gente no es libre, no puede hacer lo que quiere y cuando lo hace, los matan". "No hago tratos con comunistas".

"Mis aliados son Estados Unidos e Israel, y es más, mudaré la embajada de Tel Aviv a Jerusalén", afirmó.

"Cuando el UNO (como se refiere a Dios) le ordenó a Moisés que rompa las primeras tablas de la ley, la primera palabra que pronunció fue Jerusalén, y ahí fue donde el rey David estableció la capital, por lo tanto hay que llevar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén", explicó.

