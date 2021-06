Así Iván Duque relataba el momento del ataque a su helicóptero

En el helicóptero viajaban también los ministros de Defensa, Diego Molano; y del Interior, Daniel Palacio. Pese a la situación, el aterrizaje fue normal y todos los ocupantes están sanos y salvos.

En este momento hay una operación candado en el barrio Camilo Daza, desde donde habrían disparado los delincuentes.

El presidente de Colombia Iván Duque ofreció las primeras declaraciones tras el ataque. "He dado instrucciones muy claras a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también las vidas de otras personas".

"Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza", dijo el presidente.

"Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio", aseveró el mandatario.

Colombia President Duque confirms 'cowardly attack' against presidential helicopter

Cucuta (Colombia), 25/06/2021.- A handout photo made available by the presidency of Colombia showing the bullet holes in the helicopter in which the President of Colombia, Ivan Duque, was traveling, in Cucuta, Colombia, 25 June 2021. The president of Colombia, Ivan Duque, confirmed that the helicopter in which he was traveling was hit by bullets on 25 June when it was about to land in Cucuta, capital of the department of Norte de Santander, which he described as a 'cowardly attack'. 'Both the aerial device and the aircraft's capacity prevented something lethal from happening. The truth is that it is a cowardly attack where bullet holes are seen in the presidential aircraft' said the president. (Atentado) EFE/EPA/Cesar Carrion / Presidency of Colombia HANDOUT ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS (MANDATORY CREDIT ) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES