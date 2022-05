Biden estudia si invita un representante de Cuba a cumbre

Associated Press

No estaba claro si Cuba aceptaría una invitación a alguien del ministerio del Exterior para participar como observador.

No estaba claro si Cuba aceptaría una invitación a alguien del ministerio del Exterior para participar como observador, pero no al ministro mismo y no como participante pleno, dijo el funcionario, que se negó a que se lo identificara por tratarse de deliberaciones internas.