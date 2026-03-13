Capturan en Bolivia al narcotraficante Sebastián Marset, buscado por EE.UU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados del Cono Sur y requerido por autoridades de Estados Unidos, fue detenido este viernes durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Marset permanecía prófugo desde 2023 y era investigado por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico.
Recompensa de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información que condujera a su captura, en el marco de lo que se ha considerado la mayor investigación contra el tráfico de cocaína en la historia de Paraguay.
Las autoridades sospechaban que el narcotraficante se movía entre varios países de Sudamérica, entre ellos Venezuela, Paraguay y Brasil.
Operativo policial en Bolivia
Según un funcionario del gobierno boliviano citado por medios internacionales, Sebastián Marset fue detenido durante la madrugada en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana.
La operación se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, donde cientos de agentes fueron movilizados para lograr su captura. Durante el operativo también fueron detenidas otras cuatro personas presuntamente vinculadas al caso.
Traslado tras la captura
Tras su arresto, Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde fue introducido en un avión con matrícula estadounidense, según reportes de periodistas en el lugar.
Las autoridades no han detallado aún si será extraditado en las próximas horas o trasladado a otro país para enfrentar cargos por narcotráfico.
FUENTE: AFP