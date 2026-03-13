Capturan en Bolivia al narcotraficante Sebastián Marset, buscado por EE.UU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados del Cono Sur y requerido por autoridades de Estados Unidos, fue detenido este viernes durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia .

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Marset permanecía prófugo desde 2023 y era investigado por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico.

Recompensa de Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información que condujera a su captura, en el marco de lo que se ha considerado la mayor investigación contra el tráfico de cocaína en la historia de Paraguay.

Las autoridades sospechaban que el narcotraficante se movía entre varios países de Sudamérica, entre ellos Venezuela, Paraguay y Brasil.

Operativo policial en Bolivia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032483524675084727?s=20&partner=&hide_thread=false El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y considerado uno de los más importantes del Cono Sur, fue detenido este viernes en Bolivia.



Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela,… pic.twitter.com/NQNuQHvHXJ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

Según un funcionario del gobierno boliviano citado por medios internacionales, Sebastián Marset fue detenido durante la madrugada en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana.

La operación se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, donde cientos de agentes fueron movilizados para lograr su captura. Durante el operativo también fueron detenidas otras cuatro personas presuntamente vinculadas al caso.

Traslado tras la captura

Tras su arresto, Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde fue introducido en un avión con matrícula estadounidense, según reportes de periodistas en el lugar.

Las autoridades no han detallado aún si será extraditado en las próximas horas o trasladado a otro país para enfrentar cargos por narcotráfico.

FUENTE: AFP