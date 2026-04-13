Donald Trump genera polémica por imagen como Jesús sanador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la publicación de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como “Jesús sanador”, lo que generó reacciones y críticas a nivel internacional.
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La publicación fue eliminada posteriormente tras la controversia generada, especialmente en sectores religiosos.
Reacciones y críticas hacia Donald Trump
La imagen provocó rechazo en parte de la comunidad católica, lo que llevó a un nuevo cruce de declaraciones entre Trump y el papa León XIV.
El presidente estadounidense criticó al pontífice por su postura frente a conflictos internacionales y lo calificó como “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.
Respuesta del Vaticano
Por su parte, León XIV respondió que no teme a la administración estadounidense y reafirmó su postura en favor de la paz.
Consultado sobre una posible disculpa, Trump aseguró que no la considera necesaria, argumentando que el pontífice también ha emitido declaraciones con las que no coincide.
FUENTE: EFE