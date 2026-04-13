Donald Trump genera polémica por imagen como Jesús sanador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , defendió la publicación de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como “Jesús sanador”, lo que generó reacciones y críticas a nivel internacional.

El mandatario explicó que compartió la imagen en su red social Truth Social porque la interpretó como una representación de sí mismo “como médico”.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: La NASA comparte imágenes capturadas por Artemis II en la cara oculta de la Luna

“Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, declaró desde la Casa Blanca. “Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, declaró desde la Casa Blanca.

La publicación fue eliminada posteriormente tras la controversia generada, especialmente en sectores religiosos.

Reacciones y críticas hacia Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043757842960687224?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes haber publicado en redes sociales una imagen suya que lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un "médico".



"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como… pic.twitter.com/WPECb8jxSd — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

La imagen provocó rechazo en parte de la comunidad católica, lo que llevó a un nuevo cruce de declaraciones entre Trump y el papa León XIV.

El presidente estadounidense criticó al pontífice por su postura frente a conflictos internacionales y lo calificó como “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

Respuesta del Vaticano

Por su parte, León XIV respondió que no teme a la administración estadounidense y reafirmó su postura en favor de la paz.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, expresó ante medios internacionales. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, expresó ante medios internacionales.

Consultado sobre una posible disculpa, Trump aseguró que no la considera necesaria, argumentando que el pontífice también ha emitido declaraciones con las que no coincide.

FUENTE: EFE