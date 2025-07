Donald Trump presiona a Putin con ultimátum para acabar la guerra en Ucrania

"Voy a establecer un nuevo plazo de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, simplemente no vemos que se esté haciendo ningún progreso", declaró Trump con tono crítico, al referirse a la falta de avances en el conflicto. "Voy a establecer un nuevo plazo de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, simplemente no vemos que se esté haciendo ningún progreso", declaró Trump con tono crítico, al referirse a la falta de avances en el conflicto.

Donal Trump otorgo 50 días de plazo inicial a Rusia

Cabe recordar que el pasado 14 de julio, el mandatario estadounidense había otorgado un plazo inicial de 50 días a Rusia para cesar las hostilidades. Sin embargo, al no observar señales de resolución, Trump decidió reducir drásticamente ese periodo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que le da al presidente ruso, Vladimir Putin, un nuevo plazo de "10 o 12" días para terminar la guerra en Ucrania.



"Voy a establecer un nuevo plazo de aproximadamente 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para…

