Joven en Chile es tragado por una ballena jorobada y luego expulsado ileso

Joven en Chile es tragado por una ballena jorobada

"Yo pensé que me había comido, que me había tragado", relató Adrián Simancas, protagonista del insólito incidente. Afortunadamente, el cetáceo lo expulsó rápidamente sin causarle heridas. "Yo pensé que me había comido, que me había tragado", relató Adrián Simancas, protagonista del insólito incidente. Afortunadamente, el cetáceo lo expulsó rápidamente sin causarle heridas.

Las ballenas jorobadas se alimentan por filtración y no tienen intención de ingerir a humanos, por lo que este tipo de encuentros son extremadamente raros. Sin embargo, expertos recomiendan mantener una distancia prudente al navegar en zonas donde estos gigantes del mar buscan alimento.