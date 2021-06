Migración desmiente trato inhumano a familia cubana en Aeropuerto de Tocumen

Detalla que se trata de una pareja de esposos cubanos y a sus hijos, quienes no han aceptado ser devueltos a Cuba por lo que se mantienen en el Aeropuerto, debido a que no pueden ser admitidos en Panamá .

“En este momento los isleños se encuentran en una sala de espera de la aerolínea Copa, donde se les ha dado de comer, se les permite usar el teléfono y otras facilidades; pero Panamá no puede admitirlos porque no tienen residencia en el país, no tienen visa para ingresar a territorio nacional, ni tenían a Panamá como destino final. Hasta tanto acepten ser devueltos a Cuba se mantendrán en la principal terminal aérea panameña”, indica el Servicio de Migración.

Explica que los cubanos estaban en tránsito por Panamá, al ser inadmitidos en México por portar visas falsas de la Unión Europea e Italia, de allí son devueltos por Guyana a nuestro país.

Indica que estas personas tenían como destino final Surinam, sin embargo este país cerró sus aeropuertos a raíz de la pandemia COVID 19, quedando la opción internacional de su devolución a Cuba como su país de residencia.

Añade que además la familia cubana solicitó asilo como refugiados en Panamá a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), sin embargo esta institución determinó que ellos no aplican para el estatus de refugiados, ya que no tienen la característica de ser perseguidos.