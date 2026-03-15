Muere candidato presidencial de Perú Napoleón Becerra en accidente de tránsito

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña, confirmaron este domingo autoridades locales.

Becerra, de 61 años, también se desempeñaba como presidente de esa formación política y figuraba entre los más de 30 candidatos que participarán en las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril.

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Accidente ocurrió cerca de Ayacucho

El accidente se registró en las cercanías de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el vehículo en el que se trasladaba el aspirante presidencial volcó por causas que aún son investigadas.

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“El candidato Becerra ya ha fallecido”, declaró a la emisora RPP el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvin Huamani.

Según explicó el funcionario, él mismo trasladó al político hasta un puesto de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Reacciones tras su muerte

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) lamentó la muerte de Napoleón Becerra y expresó sus deseos de pronta recuperación para las tres personas que lo acompañaban, quienes resultaron heridas en el accidente.

De acuerdo con encuestas recientes, el candidato Rafael López Aliaga se posiciona actualmente al frente de la intención de voto de cara a los comicios presidenciales.

FUENTE: AFP