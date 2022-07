Refugiados de Ucrania son escoltados a Canadá por la "niña del napalm"

Associated Press

Millones de ucranianos han huido desde que Rusia iniciara la guerra el 24 de febrero. Associated Press

La icónica fotografía, en la que Phuc corre con su cuerpo desnudo quemado, fue impresa en el avión de una organización no gubernamental que traslada a los refugiados a la ciudad de Regina, capital de la provincia canadiense de Saskatchewan. La imagen fue tomada por el fotógrafo Nick Ut de The Associated Press y ganó el premio Pulitzer.