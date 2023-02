Representante de Colombia confesó que consume marihuana "todos los días"

"No me da miedo decirlo, no me cosa decirlo, yo creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con como seamos como personas" afirmó Susana Boreal.

Algunos internautas la felicitaron mediante sus Tweets:

"Felicito a la representante @SusanaBoreal por normalizar el uso recreativo de marihuana. Entre más se hable de esto en el Congreso, más rápido avanzaremos en la senda hacia la legalización la cual es necesaria. La satanización y la prohibición solo traen guerra, mafias y muertos".

Mientras que otras personas le hicieron saber a la representante que no les gustó la idea para nada, en su defensa Susana Boreal compartió en Twitter:

Si quieren estigmatizar el consumo de cannabis los invito a darle una mirada global al tema.



Abro Hilo #YoTambiénLoPego#YoConsumo

Incluso irónicamente Boreal, agendó un "buen parche" con un internauta mediante la red social:

"Vea, confirmo que es muy buen parche fumar Marihuana con Susana Boreal"

a lo que ella respondió "querido, te aviso cuando esté por Medellín para que parchemos".