Sacudida en Venezuela: destituyen a Padrino tras más de 10 años en Defensa

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década.

En su lugar fue designado el general Gustavo González López, quien asumirá la conducción de la cartera en un momento clave para la estructura militar del país.

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Venezuela cambia su cúpula militar: González reemplaza a Padrino

Padrino López se desempeñaba como ministro de Defensa desde 2014, consolidándose como una de las figuras más influyentes dentro de la Fuerza Armada venezolana durante los gobiernos de Nicolás Maduro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034323775064252561?s=20&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa y en su lugar nombró a Gustavo González. pic.twitter.com/AjoOLYIG2U — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

La decisión marca el fin de una etapa dentro del alto mando militar, tras años de permanencia en el cargo.

El cambio ocurre en medio de un escenario de tensiones internas y reconfiguración del poder en Venezuela, luego de recientes acontecimientos que han impactado la estructura del gobierno y las fuerzas armadas.

Según reportes internacionales, la sustitución de Padrino López forma parte de ajustes dentro del aparato militar para garantizar estabilidad y reorganización institucional.

Nuevo liderazgo

Gustavo González López, quien ha ocupado cargos en organismos de seguridad e inteligencia, asume ahora el Ministerio de Defensa con el reto de dirigir la Fuerza Armada en un contexto de transición política.