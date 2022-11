UE considera imponer reglas a buques que rescatan migrantes

Associated Press

La situación se desenvuelve en un año en que más de 90.000 migrantes han llegado hasta la fecha a Europa a través del Mediterráneo, principalmente desde Libia y Túnez; un aumento de casi el 50% comparado con el mismo periodo de 2021. Casi 2.000 personas han muerto o desaparecido en el mar.

Una discusión diplomática surgió hace unas semanas cuando Italia manipuló a Francia para que recibiera a un buque de rescate humanitario, el Ocean Viking, con 234 migrantes a bordo. Durante semanas, el gobierno de derecha de Roma se negó a darle acceso a un puerto.

Francia tomó represalias al suspender su participación en un pacto de solidaridad de la UE en el que recibiría a unas 3.000 personas, en un proceso conocido como “reubicación”, que llegaron este año a Italia y envió a agentes para reforzar sus cruces en la frontera sur y evitar que migrantes ingresen.

“Si Italia no recibe las embarcaciones, no acepta el derecho marítimo, y el puerto seguro más cercano, no hay motivo para que los países que hacen la reubicación, Francia y Alemania, sean los mismos países que aceptan a las embarcaciones o a los migrantes directamente desde África o Asia”, dijo el ministro del Interior francés Gerald Darmanin.

La rama ejecutiva de la UE, la Comisión Europea, sometió a discusión un plan de acción. Parte de ese plan incluye la idea de imponer normas más severas a los buques que hacen el trabajo de búsqueda y rescate. Ni la UE ni sus países miembros buscan activamente a migrantes en el mar a menos que reciban una llamada de emergencia.

