Kenny Man critica a Eiby y le llama: "versión barata del Kid"

Kenny Man considera que hay artistas buenos, pero no para tiraderas: "Aclaro, la nueva escuela, no es mala, hay muy buenos artistas nuevos, representando a Panamá, y espero pronto suenen afuera también. Pero en tiradera hay varios que dan pena y pereza, métanles más ánimos a esas barras niños, ustedes pueden loco".

La comparación de Eiby con el Kid

"¿Hasta los “insultos” baiteas? ¿Es en serio, no hay creatividad debajo de ese poco de moñitos? No aprendiste nada de Chamaco ? O del Kid? Tu mayor Ídolo. Todo Panamá debe ir a rehabilitación por lo que veo, pues todos concuerdan que eres una baita, una versión barata del kid que no canta una mierda. Jajajaj. LA VERSION CHIVIA".

Eiby reaccionó y Kenny Man le respondió

"¿Ves? Namá tenía que ponerte la clara, y te quedaste quieto y en silencio. No, no estoy sonando nada nuevo por el momento, pero si es por letra soy más duro que tú y toda tu tropa. Ustedes son fáciles de rajar, ustedes son de cerámica. Pero bueno a las 7 borrón y cuenta nueva, no más indirectas, sigan con su mierda y no comenten donde no los llaman".