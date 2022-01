LA DESALMADA | David sigue empeñado en rechazar a Clara

Rafael le agradece a Fernanda por ayudarle en el tiroteo. Fernanda prefiere morir antes de no estar al lado de Rafael. Ambos no pueden estar separados. Rafael está molesto por el engaño y mentira de Isabella

Panchita lamenta la muerte de Rigoberto, ella se encargó de criarlo cuando su madre murió. Ella logra verlo e intenta abrazarlo.

Panchita le cuenta a Miriam que mataron a Rigoberto. Panchita no confía del todo en los demás, a su hija la embarazaron y abandonaron. Pero piensa que Piero es un buen muchacho.

Rafael confiaba en David, pero no se alegra que su padre perdiera. Octavio piensa reclamar porque no cree que un monaguillo sea monaguillo. Rafael insiste que apoye a David y quede como un hombre íntegro. Rafael también le cuenta que los peritos fueron a investigar y encontraron un arma que era del ladrón que Fernanda le disparó cuando le apuntaban.

Germán le cuenta a Ángela y David que Rigoberto falleció en medio de tiroteo.

Antonio le comenta a Martina que debe arreglarse con David. Octavio llega y espera que David no se meta en todos sus negocios. Octavio le amenaza y dice que, si David daña su reputación, sacará los trapos sucios de ambos. Antonio no quiere que haga tanto ruido. Martina quiere arreglarlo a su manera. Octavio piensa que David no quiera cubrirlos.

Fernanda se alegra de todo lo que le pasó a Octavio, Juana opina que querrá sacar dinero a cuenta de los que menos tienen. César piensa que debe entrar a la cabaña para buscar pruebas. Rafael anima a David para seguir adelante, y también le confiesa que la mujer que ocultaba tanto Rigoberto era Isabella y que el hijo que espera es de él.

Ángela le da el pésame a Carmelo, se siente mal, le insistió mucho a Rigoberto para que se separara de Isabella. Carmelo dice que murió enojado por amar a Isabella y quería que Ángela le perdonara. Carmelo le entrega una nota que le dejó Rigoberto.

Brenda no puede creer lo oportunista que es Isabella. Fernanda también tiene ganas de decirle sus cosas a ella.

Rafael le cuenta a Octavio que se llevaron los embriones, contenedores y certificados de sus mejores reses.

Brenda piensa que Rafael no debe enfadarse con Rigoberto porque ya no está, además con lo de Isabella él no lo amaba. Piensa que debe preocuparse más con Fernanda porque ella no lo ha traicionado.

Leticia le pide a Octavio que reintegre a Carmelo en la hacienda porque él es una persona que conoce todas sus cosas. Octavio le comenta a Carmelo que se quedará, pero el día que sepan de quién es el hijo de Isabella, no lo mantendrá si resulta que no es su nieto.

María le entrega a Isabella una caja con cosas de Rigoberto. Ella se lamentará por el resto de su vida por no haberse escapado con él. María piensa que quería ser como ella, pero no le sirvió de nada y espera que a su bebé le cuente cosas buenas de Rigoberto.

Germán le entrega las llaves a Leticia de la casa que le prestaron. Germán espera que algún día Isabella le acompañe. Rafael le pida que cuide de ella y el nieto porque no confía en Isabella. Germán también se quiere ir de la empacadora, piensa que todo será muy incómodo. Rafael le pide a Germán que se quede porque hace bien su trabajo. Germán espera que Leticia le perdone, ella piensa que espera hacerlo con el tiempo.

Sandra escucha cuando César habla con Juana, que dice que espera que todo le salga mal a Octavio. César intenta explicarle. Juana sabe que Sandra le dijo a Octavio lo de Clara y David. Le pide que se vaya antes que le cuente a todos.

Sandra va y le cuenta a Octavio lo que decía César y además le dice que él y Fernanda planean algo en su contra y que ella lo odia. Octavio le pide que se vaya del pueblo, pero ella no sabe dónde ir y le pide que le acepte porque Juana la echó de su hacienda. Octavio no la quiere aceptar y la rechaza.