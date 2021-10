LA DESALMADA | Fernanda interroga al hombre que atentó contra la empacadora

María no sabe si quedarse con Gabriel o Piero, le pide consejo a Panchita, ella dice que escoja a quien más le haga feliz y que no sea amigo del otro porque eso jamás funciona, además no quiere que salga panzona.

Julia le confiesa a Octavio que se preocupó por él, el responde que será por sus finanzas, ella vuelve y dice que no es así, pero tal vez un poco, pero lo ama. Luego de eso Octavio toma por la fuerza a Julia y luego de terminar, ella está llorando, nunca lo había visto así.

Isabella ayuda a Rafael en su terapia, ella le ha e reír y le agradece por sus atenciones, luego llega Rigoberto e intenta ayudar a Isabella a salir de la piscina pero aparece Julia y grita que la suelte, no se había dado cuenta que Rafael también estaba allí, Julia se disculpa con Rafael comentándole que no está acostumbrada que los empleados se relacionen con ellos, Rafael le dice que él es amigo de ellos y le pide que se disculpe es Rigoberto.

El hombre misterioso se infiltra en la empacadora, y coloca unos explosivos en la planta eléctrica. La seguridad avisa que vieron a un hombre, y Edgar culpa a Fernanda por eso, luego llama a Octavio y le cuenta lo ocurrido. Octavio llega donde Fernanda y le dice que está obsesionado con él, Fernanda le responde que quiere que la gente muera de hambre y por eso puso el retén. Octavio le pregunta porque se acercó a Rafael, ella indica que no sabía que era su hijo.

Octavio deja ir a Fernanda y cuando llega al vehículo, el responsable de la explosión está oculto en la parte de atrás. Fernanda lo interroga y él no quiere dar explicaciones, insiste en irse, pero Fernanda lo detiene, Mateo pide que lo entreguen porque después los pueden culpar, el tipo dice que ellos se las deben.

Octavio obliga a Antonio, a ventilar el reporte exagerado que mandó a hacer, quiere que el nombre de Fernanda sea mencionado, David escucha lo que conversan.