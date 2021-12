LA DESALMADA | Fernanda le pide a Octavio que la complazca

Octavio le prepara una sorpresa a Fernanda, le insiste y le dice que le quiere avisarle a Rafael. Pero Octavio insiste; la lleva a la empacadora para que vea la reapertura de la empacadora. Fernanda comienza a sentirse mal y Octavio le pregunta si está embarazada. Ella contesta que no, porque no busca competir con Isabella. Octavio le pide que trabaje con él. Antonio le avisa a Octavio que los pequeños ganaderos de están manifestando. Fernanda le dice a Octavio que les prometió a ellos que le daría el diez por ciento de las ventas. Octavio le cuestiona por qué lo hizo sin consultarle. Fernanda le recuerda que lo habían platicado, le insiste que la complazca con eso y Octavio accede.

Rafael va a preguntarle a David si le conviene o no que esté apoyándolo, sabiendo que Octavio es su rival.

Julia le da una prueba de embarazo a Isabella para ver si Rigoberto le da un hijo. También pregunta si Rosalina quiere quedarse con su hijo. Isabella no quiere que haga planes. Julia quiere que antes que su plan se acabe, Fernanda Y Rafael terminen.

Piero está preocupado con Miriam, quiere saber cómo se siente por el embarazo de Rosalina. Ella dice que se siente mal, porque Luis tiene una mujer más joven y ella se siente joven. Piero Le da ánimos, ella admite que tiene razón y que hará algo.

Octavio les dice a todos los presentes que será candidato para la alcaldía. Germán se ofrece para ayudarlo a su campaña. Rafael le recuerda a Antonio que David dará pelea en las elecciones.

Germán le dice a Fernanda que admira mucho como maneja la situación con su hija.

Isabella le avisa a Julia que Ángela le confesó que está enamorada de ella. Julia le pide que no aleje a Rigoberto hasta que se embarace.

Germán le dice a Rigoberto que se resigne con Isabella, pero que Ángela si lo ama, le pide que no juegue con sus sentimientos.

Rafael le dice a Fernanda que le pondrá una casa a su hijo. Ella lo tiene claro, pero le pregunta si la idea salió de él o de Isabella.

Germán escucha a Rigoberto e Isabella discutir y se entera que todo lo de su embarazo es mentira. Germán no quiere que le vea la cara, no se callará eso. No quiere que su reputación se vea afectada, no quiere que caiga más bajo. Rafael escucha y quiere saber que le tiene que decir Isabella. Ella niega que pase algo, le dice que por las hormonas está así. Rafael le promete lo mejor para los tres. Isabella piensa que es un estorbo en su vida. Rafael le pide que comprenda que su matrimonio está en peligro.

Rosalina se acerca a Miriam y le dice que no tenía intención de meterse en la vida de ella con Luis. Que se mudó a la casa porque pensaba que nunca volvería. Miriam dice que no se meterá en su relación, pero le pide que tenga más de amor propio.