LA DESALMADA | Fernanda vuelve a reclamarle a Rafael por Brenda

Octavio llama para averiguar con Carmelo como está lo de Tsubaki, Carmelo le dice que Rafael casi lo atrapa. Octavio le pide que no regrese hasta que mate a Tsubaki. Luego aparece Fernanda y Octavio se asusta porque pensaba que estaba escuchándolo. Pero ella lo niega y le pregunta cómo le fue en su campaña. Fernanda le comenta que debió apoyar a David y postularse en las próximas elecciones. Pero Octavio no podía rechazarlo. Fernanda le felicita por cómo le fue porque será buena la carrera por saber la verdad, por quién cumplirá sus promesas.

Rafael llega y asusta a Fernanda que estaba dormida. Fernanda estaba encerrada, pero Rafael tiene llave, se disculpa por asustarla, moría por verla y se besan apasionadamente. Al despertar Fernanda se asusta con el dije de toro de Rafael y le dice que sólo es una pesadilla. Rafael le quiere mostrar algo a Fernanda y encuentra una foto de él con Brenda. Le dice que no sólo fue una reunión de negocios. Rafael le dice que sólo tiene ojos para ella. Fernanda nota que ella se ve muy feliz junto a él. Rafael le responde que sólo la ama a ella y que si quiere la próxima vez le acompañe. Fernanda quiere que le prometa que su amor será mucho más fuerte de cualquier cosa que pase. Rafael no necesita prometérselo porque no amaría a nadie más.

José le comenta a David que, si buscan cosas en la gestión de su padre Antonio, encontrarán cosas turbias. David piensa que es honrado y dejará todo bien en la alcaldía. José dice que tiene experiencia en la política. José piensa que debe hablar de las cosas buenas que hizo su padre y mejorar las que no, pero Piero piensa que puede ser algo de doble filo, porque pensaría la gente que estaría tapando las cosas malas (si es que las hizo).

Germán se molesta porque seguirá contando con Edgar. Octavio le promete que le dejará menos responsabilidades hasta que Rafael se haga cargo de todo. Además, está confiado por la alcaldía porque un señor de setenta años y un niño no podrán con él.

Octavio le dice a Isabella que con ella no tiene que disimular. Le dice que debe encontrar el límite de Fernanda. Que vea que su pancita crezca, que vea crecer al bebé de Rafael. Isabella dice que no le daría más gusto que ver a Fernanda separada de Rafael. Octavio le recomienda que busque el pretexto para vivir en la hacienda.

Octavio le cuestiona a Carmelo por no comunicarse con él. Carmelo disponía a contarle, pero llega Leticia para llevarse a Octavio.

Rafael llega con Fernanda donde Juana para enseñarle cómo administrar la hacienda desde la laptop.

César llega y le pide que deje de estar en la hacienda de Octavio y Rafael escucha eso y le cuestiona por qué lo dice. César explica que ella sufre por estar viviendo con el tema del bebé de Isabella. Rafael dice que él no dejará que sufra y que Isabella vivirá en otra parte.

Rigoberto le confiesa a María que el bebé de Isabella es de él. Le cuenta además que después que termine un negocio que tiene se irá con ella y tal vez con su papá. Rigoberto le pregunta a María cómo le va con Gabriel, también le cuenta que Piero está conviviendo mucho con Ángela.

Juana le comenta a Rafael que, así como Rafael tiene celos de César, Fernanda los tiene con Brenda pero que, por los necios, seguirán viéndose.

Germán quiere hablar con Rigoberto. Pensó que él era sensato y le pregunta porque apoya la idea de Isabella de decir que el hijo que espera es de Rafael. Rigoberto quiere seguir apoyándola. Germán le pregunta si se imagina lo que podría pasar cuando Octavio se entere y Leticia, quien le ha brindado todo su cariño. Rigoberto responde que es capaz de todo por Isabella.

Isabella le comenta a Julia que Octavio le apoya para que vuelva a la hacienda. Isabella piensa que si Rafael está libre sería más fácil poder casarse con él. Julia piensa que Octavio sólo la usa para que Fernanda y Rafael se separen y luego la despachará. Isabella no quiere que se meta en su camino, además le dice que Octavio no dejará a Leticia. Isabella no se cree que renació el amor por Octavio luego de rechazarlo cuando era pobre. Julia se molesta por cómo le habla, ella cuenta que no tiene la culpa de nacer con todos los lujos. Julia también le dice que se encargará del plan con Rafael.

Octavio y Leticia llegan para darle un regalo a Fernanda y Rafael. Le lleva ganado, pero Fernanda no quiere aceptarlo porque ellos querían crecer poco a poco con su trabajo.