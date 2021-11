LA DESALMADA | ¿Habrá algo entre Rafael y Brenda?

Leticia quiere saber cómo se siente Fernanda con lo del bebé de Isabella y Rafael . Siente que dio una gran lección, pero está segura de que eso le lastima. Le menciona que no está sola. Fernanda quiere ver como avanza esa situación. Leticia también le pide que le ayude a buscar a María.

Piero le dice a Miriam que no quiere casarse con María. No se siente listo para ese compromiso, le pide consejo a su madre.

Tsubaki quiere terminar el contrato con Octavio para que no le venda más carne a su supermercado, no quiere verse envuelto en el escándalo de la empacadora. Luego Octavio le pide a Carmelo que siga a Tsubaki y que haga que sufra un accidente.

Piero le dice a María que no se pueden casar, deben conocerse mejor, ella piensa que lo poco que se conocen es suficiente para adorarla. La llevará con su abuela y le explicará todo.

Germán visita a Edgar y le cuenta cómo andan las cosas. Germán le culpa por la situación de la empacadora, Edgar se enfada y le amenaza.

Martina le confiesa a Octavio que le hicieron una denuncia anónima para clausurar su empresa. Martina le pide que le ayude con su candidatura, pero él se niega porque no quiere a una mujer. Martina le advierte que no la subestime, le puede salir caro.

Fernanda llegó a buscar a María para llevarla a casa, pero Piero les avisa que dejó una carta, avisando que se iba del Tchámal.

Octavio le dice a Martina y Edgar que se postuló como alcalde. Piensa que tiene de su lado a los votantes. Le dice a Martina que apoye a David. Martina está dispuesta a ayudar a su hijo, y le promete ayudarlo a cambio de que deje a Clara. David se rehúsa, y Martina le dice que gane la alcaldía y luego si quiere, puede volver con ella. David no quiere que haga nada por él, es un candidato independiente. Martina quiere darle consejo y apoyo. Él insiste que es un ciudadano comprometido por su pueblo, a pesar de que no tiene experiencia en la política. Martina le advierte que Octavio le va a destruir. David no tiene miedo.

Rafael trata de arreglar la situación de la empresa de Octavio. Luego Rafael decide acompañar a Brenda, a quien conoció en el estacionamiento, para ver a su padre que sufrió un accidente.

Octavio le dice a Fernanda que le apoyará, ella cree que todo podría cambiar si él hijo de Rafael pese más que ella, él insiste que tiene su apoyo e impondrá que se le respete.

Martina se descarga con Antonio, se molesta por lo que hizo Octavio. Antonio le menciona que no haga nada, porque han hecho traspasos ilegales de dinero juntos.

Isabella y Julia le muestran a Leticia todo lo que han comprado para el bebé, Leticia les pide que tengan más prudencia para no incomodar a Fernanda.

Carmelo llega para contarle los detalles del accidente que tuvo Tsubaki, aunque no pudo tocarle el pulso, le aseguró a Octavio que era difícil que sobreviviera.