LA DESALMADA | Los celos se apoderan de Fernanda

Octavio le dice a Fernanda que hará lo imposible para complacerla, se lo dice luego que Fernanda le agradeciera por no avisarle que iba a México a Rafael para poder sorprenderlo.

Rigoberto le avisa a María que Piero esta allí para verla, pero le dice que no quiere volver a verlo y le pide que le diga que se vaya. Rigoberto sale a informarle y los peones le están golpeando.

Rosalina quiere saber cómo va el proceso de matrimonio con Luis, quiere hasta llamar a su padre para avisarle, deben fijar una fecha.

Juana le recomienda a Miriam que se case con Luis. Ella está a nada de aceptarla, le cuenta que está embarazada.

Brenda llora porque no quiere quedar sola. Rafael la consuela y ella nota que tiene un anillo de casado, él lo confirma. Luego llega Fernanda y nota la escena. Fernanda espera que no le haya molestado su presencia, luego le presenta a Brenda. Octavio llega a presentar su disposición para cualquier cosa con ella.

Julia le pide a Isabella que se ubique y le baje a su actuación, y que consiga una casa para su hijo a su nombre. Y que consiga rápido embarazarse o debe fingir un aborto.

Isabella le comenta a Leticia que se ilusionó mucho, pensaba que Rafael sería más cercano.

Isabella le recomienda a Leticia que le compre una casa a su hijo si no le dará un hogar al bebé.

Brenda retomará relaciones con Octavio mientras su papá se recupera.

Fernanda se pone celosa con Rafael luego de verlo muy cerca de Brenda, le dice que casi ni se conocen para que se tomaran esas atribuciones.

Rafael le dice que lo único que quiere es estar con ella, la abraza y se besan.

Rigoberto llega a ver a Ángela, ella está muy sentida, Rigoberto quiere saber que le pasa. Le parte el corazón verla así y no saber por qué, quiere que le diga el secreto. Ángela lo toma y lo besa. Ella se disculpa y le pide que se vaya, le dice que lo besó por tonta, porque se siente sola. No sería capaz de estar con el novio de su amiga y que está esperando un bebé de él. Rigoberto le avisa que es mentira de Isabella. Rigoberto dice que tiene mucho que perder si le dice la verdad a Rafael. Rigoberto le dice que está consiguiendo más dinero para darle la vida que quiere Isabella. Ángela le dice que su amiga no tiene llenadero.

Octavio llega a ver Rafael y ve a Fernanda en la cama cubierta por sábanas. Luego cenan para hablar de negocios. Octavio le revela que se lanzará a alcalde. Rafael se molesta porque está apoyando a David.

Piero insiste en decirle a Miriam que Rosalina está embarazada. Él sube, pero Luis finalmente se lo confiesa.

Carmelo le cuenta a Octavio cómo sucedieron los hechos con Tsubaki, puede que lo reconozca y le ordena que haga algo para que no despierte.

Mientras Rafael y Fernanda volvían de la cena con Octavio; ella recibe una llama de César. Él le pide que le conteste, pero ella insiste que debe ser algo de la cocina donde Miriam. Luego César le envía una nota de voz y Rafael le cambian el tono de voz. Fernanda se molesta, pero él le recuerda cómo se puso ella con Brenda. Rafael le pide que escuchen el audio juntos.