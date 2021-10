LA DESALMADA | Martina le advierte a Octavio que será la alcaldesa

Martina llega donde Octavio porque le pida que arreglen para que ella sea alcaldesa, Octavio responde que tenía una opción, pero Martina insiste que no se meta con ella porque no la quiere de enemiga. Martina le recuerda a Antonio como llegó a su puesto, si no fuera por ella y sus fuentes. También Martina piensa que algo oculta David, porque aún no quiere presentarte a su novia.

Gabriel y Sandra buscan a Clara, pero no consiguen saber nada, Flor no le cuenta la verdad. Clara estaba en el lugar, no quiere que la vean por ya saben la verdad de su pasado.

Octavio siente que Fernanda debería estar en su vida, Carmelo piensa que ella y César deben estar planeando algo. Octavio piensa que ya Rafael se convenció de que está ayudando a los ganaderos. Piensa aceptar todas sus quejas porque después alborotan al resto.

César le comenta a Fernanda que se ve mal, ella no quiere hablar de ello, César insiste en que deben seguir con el plan, Fernanda no quiere lastimar a Rafael, cuando lo vio sólo quería besarlo, abrazarlo. César le recuerda que es el hijo de la persona que mató a su esposo. Ella pensaba que nada le iba impedir hacer justicia, pero lo que siente por Rafael es más que el odio que tiene. Después de perder a Santiago jamás pensó que se volvería a enamorar, pero cuando descubrió lo del dije, todos los recuerdos volvieron. Ella insiste que no puede regalar a Rafael, César le pone un ultimátum, que se olvide su venganza o vuelva con Rafael.

César hará pagar a Octavio a su manera, pero si Rafael se atraviesa, no dudará en tomar acciones.

David quiere saber dónde está Clara, pero Juana, Gabriel y Sandra no le dicen la verdad, él está muy preocupado porque ella no le responde las llamadas.

Fernanda no quiere que Juana le quite autoridad, Fernanda le recuerda que Sandra se portó mal con Clara, Juana me pide que como ella bien dice, que se remienda.

Octavio le comenta a Carmelo que ya tiene al candidato para la elección, Carmelo piensa que habla de él, pero se refiere a Edgar.

Fernanda se disculpa con Sandra, que está llorando y le dice que, si se tiene que ir lo hará, pero Fernanda insiste que no lo tiene que hacer, Sandra le agradece y espera que pronto se resuelvan sus problemas.