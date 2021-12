LA DESALMADA | Octavio confronta a David por la campaña

Ángela le pide a Piero que le guarde el respaldo para que se lo deje a José y David.

Fernanda le advierte a Sandra que no se acerque tanto a Octavio. Sandra quiere que le dé explicaciones, ella le dice que no es una niña y sabe cuidarse. Fernanda quiere que le haga caso, ella tiene razones y si no se aleja, verá que no tenga más tratos con él.

Erasmo nota que Rosalina no se ve muy contenta, ella le cuenta que se irá con Luis a ver dónde vivirán. Erasmo le dice a Miriam que Rosalina es buena mucha para Luis. Miriam le comenta a Erasmo que necesitan a alguien que ayude en el restaurante y le pide que llame a Candela.

Rafael le cuenta a Leticia que tenía una entrevista y por eso no estuvo presente. Él y Fernanda no quieren celebrar lo que hizo Octavio, y le recuerda que desde que aceptó su candidatura estaba molesto con él.

Rafael le comenta a Fernanda que José pensó que él había pasado información y que por suerte David le creyó. Rafael le pregunta a Fernanda si aceptaría ser la mano derecha de Octavio. Porque su padre pretende que ella lo reemplace. Fernanda le comenta que está equivocado porque si él se va a México, ella lo acompañaría. Rafael piensa que su padre se traga sus palabras porque antes la criticaba y ahora no puede vivir sin ella.

Miriam y Luis le comentan a Piero que necesitan a Candela. Que llega junto a Erasmo. Piero no está muy contento.

Fernanda sueña que Octavio está abusando de ella. Rafael trata de calmarla y le pregunta que a quién trataba de matar. Fernanda le responde que era una pesadilla y quiere que le abrace.

David le comenta a Clara que lamenta haber dudado de Ángela. Clara piensa que también se hubiese enojado y que ella le ha demostrado que no es alguien interesada.

Ángela le comenta a Germán que no pueden dudar de ella porque no es una novedad. Ángela le comenta que Piero le dijo que si renuncia sería como poner en duda su verdad.

Brenda le plática a Fernanda que vio una foto de madre embarazada pero que no se veía muy feliz. Fernanda la consuela y le aconseja.

Leticia pregunta si Octavio y Rafael seguirán molestos. Ella trata de mediar la situación, le pregunta por el trabajo que está buscando su hijo. Rafael le pregunta por qué pensó en Fernanda para que le reemplazara en la empacadora.

David, luego de hablar con Germán, piensa que Ángela no fue la culpable. Quiere que vuelva a trabajar con él. José le cuesta confiar, pero acepta lo que piensa David y le dice que hizo algo para contrarrestar lo de Octavio.

Germán le muestra a Octavio que hay una nota que dice que les pidió a sus empleados asistir al evento y que los despediría si no iban con sus familiares. Octavio se enfada y piensa que es culpa del equipo de David en venganza.

Llega Viviana, la madre de Brenda, que dice que se le hizo fácil encontrarla. Fernanda se pone al medio y defiende a Brenda, la llama amiga y no permitirá que la trate mal. Viviana le recrimina a Fernanda no ser nadie para estar allí y le dice que ella le recuerda a su padre, y que su familia le obligó a casarse con Tsubaki para salir de sus problemas económicos. Fernanda le cachetea y le recuerda que Brenda no está sola. Ella nada más está allí por ver su parte de la herencia. Brenda le dice que luchará por todo, que ella lo abandonó y se encargará que no le toque nada.

Fernanda consuela a Brenda y le dice que no tiene la culpa de nada y que cuente con su ayuda.

José dice que en la política se permiten esos actos, que tiene pruebas de una grabación, David no le gustó tanto la idea.

Piero le entrega el respaldo del trabajo de Ángela a José. Luego llega ella porque Germán avisó que fuera. José le pide que vuelva a trabajar con ella. Ella acepta, y José les comenta que ahora tienen que enfocarse en ver la contaminación de los ríos debido a la empacadora de Octavio. David le agradece por aceptarla de vuelta, pero José dice que lo hizo por si se filtra otra vez información y si es así, Rafael y Ángela estarán fuera de su campaña.

Fernanda lleva a Brenda a conocer a Juana. Ella degusta los quesos que hacen y se sorprende al saber que lo hacen allí. Brenda les dice que hará que Mega Súper les compren sus quesos. Fernanda y Juana consideran que no hacen tanto para vender a grandes tiendas. Pero Brenda da una buena idea para que todo funcione.

Octavio llega a confrontar a David. Que les dicen que el periodista entrevisto a personas que asistieron a su actividad. Octavio quiere las grabaciones, pero José dice que un periodista no revela sus fuentes. Octavio les advierte que les demandará.

Rigoberto le comenta a Carmelo que él fue quien le dijo al reportero que Octavio amenazó a sus empleados con ir a su actividad. Él quiere irse lejos y que su padre se vaya con él.

Rosalina le dice a Piero que sea el padrino de su bebé, él llegó enojado porque le toca a su madre hacer la comida de su compromiso.