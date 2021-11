LA DESALMADA | Octavio está obsesionado con Fernanda

Fernanda y Rafael entrarán a la alberca, y Octavio no deja de mirarla. Julia está cerca y le dice que sus planes están saliendo porque él logró llevarla a su casa.

Ángela llega a ver a Rigoberto, quiere hablar del regalo que le hizo a Isabella. Él dice que ya le está cumpliendo, ella quiere saber en qué negocios se está metiendo. Rigoberto cree que también merece hacerse rico. Ángela le dice que un trabajo honrado no genera tan rápido. Rigoberto quiere quedar casado con Isabella.

Germán le reclama a Isabella por asistir a la boda, porque no puede ser amiga de su enemiga. Isabella dice que es una adulta y se cuidará. Germán quiere que no pierda su dignidad por buscar dinero, le advierte que puede caer más bajo y no hay vuelta atrás.

Luis le preocupa Rosalina, siente que es responsable. Piero llega a decirle a Luis que Panchita no quiere que vea a María, por las relaciones que tiene él. Luis no puede echarlas.

Fernanda cree que Rafael tiene más el carácter de su madre que de su padre; mientras ven las fotos que tomó Piero de la boda.

Octavio y Julia se encuentran en el despacho y mientras se besan, Octavio piensa que es Fernanda. Julia le menciona que vayan a la cabaña, pero él quiere que sea allí y ahora.

Rafael le confiesa a Leticia que Fernanda lo vuelve loco, no deja de pensar en ella. Le ilusiona los proyectos de vida.

Clara no quiere cortarles las alas a David con la política. Llega David y les anuncia que junto las firmas para ser candidato independiente para alcalde.

Rafael siente que Fernanda a veces está tensa, Fernanda necesita adaptarse y extraña a Juana. Llega Octavio y quiere darle la bienvenida oficial, y le extiende los brazos a Fernanda, pero ella dijo lo mejor era que se reconciliaran. Fernanda le. dice a Rafael que estaba en traje de baño y le daba pena acercarse a Octavio.

Isabella le cuenta a Julia que le tiene una sorpresa a Rafael y Fernanda. Le pide que espere y que se quede a vivir con ella y Germán. Julia espera que haga algo inteligente esta vez.

Rafael besa a Fernanda, pero ella se siente incómoda porque no está en su casa y sus padres están allí. Fernanda sueña con su trágica noche y despierta y ve a Rafael con el dije.

Fernanda llega a trabajar donde Juana, siente que allí es donde puede respirar y ganar fuerzas, Juana le reclama que siga allá. Fernanda quiere buscar pruebas en contra de Octavio, tiene que saber dónde buscar.

Fernanda admite que estar allí es sentir como si tuviera una pistola en la cabeza, tiene miedo, pero tiene que estar allí, por su sed de justicia.

Mateo llega y quiere comprobar que Fernanda se fue a vivir con Octavio, no quieren estar del lado de ella, Fernanda se ofende y le pide que se vayan.

Piero no quiere actuar bajo las emociones como su padre, Miriam dice que sólo él sabrá qué hacer.

Octavio llega a hablar con Isabella y le pide que no vuelva a la hacienda. Le dice que debe controlarse si quiere recuperar a Rafael. Isabella dice que no se siente bien últimamente, y que admira su sinceridad.