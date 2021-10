LA DESALMADA | Octavio le juega una mala broma a César

César mira más tranquila a Fernanda , ella admite que sí, no quiere lastimar a Rafael , porque lo ama y ella siente que él a ella también; la única manera de destruir a Octavio es casarse con Rafael. Cesar me cuestiona si lo hace sólo para estar con él o para vengarse, ella admite que es por las dos cosas; y seguirá con el plan con o sin César.

Mateo le comunica a Fernanda de la intensión de una fiesta para celebrar que llegaron a un acuerdo con la empacadora, les comenta que irán Germán y Rafael.

Isabella le comenta a Isabella que está muy emocionada con el trabajo, Leticia dice que se dio cuenta muy tarde que no puede depender de un hombre.

A Rafael le agrada que Octavio vaya a la fiesta, Rafael duda en ir porque no quiere encontrarse con Fernanda. Octavio insiste que debe ir, Rafael piensa que en verdad si debería ir para estar bien con los ganaderos. Octavio también piensa que deberían ir Leticia e Isabella.

Juana le pide a Fernanda que lo piense todo bien, para no lastimar a Rafael. También quiere que vuelvan a unir el rancho, Fernanda se alegra y le abraza.

David le pregunta cómo le va con Isabella, eso podría ayudarle a olvidar a Fernanda, él responde que no hay nada entre ellos, que su padre la invitó a la fiesta.

Fernanda agradece la presencia de Octavio, que bromea con disparo a la cabeza a César y este se molesta. Germán llega con Julia, que admite que fue porque quiere evitar malos comentarios porque sigue casada. Martina llega con Antonio, porque quiere ver si encuentra a la zorra con la que está sale su hijo.

David le comenta a Rafael que no disimula nada el amor que siente por Fernanda.

A Fernanda le revuelve el estómago el hecho de estar en el mismo sitio que Octavio.

Leticia le dice a Julia que con viajes y tal no la va a conducir, estaba pensando en tener un arete para ver la reacción de la tipa. Ella no quiere que le compre su perdón, quiere amor incondicional.

Isabella saca a bailar a Rafael, pero Fernanda le cuesta ver eso, César la saca a bailar, pero ella no soporta eso y se va.

Rigoberto irrumpe en la fiesta y grita que allí no se celebra nada, está cansado de mentir llega a reclamar a su mujer, y señala a Isabella pero está justo detrás de Ángela, por lo que nadie se da. cuenta; dice que no permitirá que lo dejen. Rigoberto sigue intenso, empujando a Rafael, grita que no es su amigo, que ha tenido todo fácil. Octavio se mete y lo manda para la hacienda. Rafael le comenta a Isabella que no sabía que Ángela era una interesada, piensa que eso es imperdonable.

Miriam se da cuenta que su comida está salada, y tiene grandes sospechas de Rosalina y Candela. Pero llega Juana y Gabriel con comida, y logran resolver.

Octavio llega donde Fernanda para hablar de ellos. Octavio dice que entre su necedad y las ganas de arreglar las cosas lograron el resultado de la paz con los ganaderos. Octavio también le dice que lo suyo con su hijo se acabó, Fernanda responde que eso es personal. Octavio le pide que se olvide de Rafael porque Isabella es la mujer ideal para su hijo.

Ángela le dice a Rigoberto que no fue la mejor decisión, que deje que ella se decida, o mejor la olvide si escoge a Rafael.

Leticia sigue bebiendo mucho y Julia intenta pararla, Leticia admite que nunca estuvo así porque ahora siente a Octavio muy lejano y le comenta que lo vio con Fernanda. Julia le mete la idea que a lo mejor está jugando con el padre y con el hijo, para ver con quién se queda.