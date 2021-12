LA DESALMADA | Octavio le promete a Fernanda una "aventura excitante"

Octavio le dice a Martina no quiere terminar como la hija de César Franco. Octavio sabe que él no saldrá perdiendo.

Brenda le dice a Fernanda que Rafael fue de gran apoyo cuándo pasó lo de su padre, por eso le considera su ángel de la guardia. Pero Fernanda no quiere que se tenga esos atrevimientos. Brenda sabe que ella está celosa y le dice que si quiere se puede ir. Fernanda responde que no, que ella es muy sincera y que le cae bien. Fernanda le cuenta a Brenda que tiene que lidiar con todo lo de Isabella y Julia y teme que eso afecte su relación, pero Rafael escucha y dice que eso no pasará porque sólo tiene ojos para ella.